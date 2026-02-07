Au 1er février 2025, 52 812 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,6 % par rapport au 1er janvier 2025), dont 46 345 sites - 88 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 34 850 sites (+0,6 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 30 096 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 26 274 sites (+0,9 %) sont autorisés et 21 185 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 36 056 sites sont autorisés (+0,6 %), dont 31 172 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 13 688 sites allumés pour Orange (+165 sites en janvier), 10 812 sites allumés pour Bouygues Telecom (+81), 10 631 sites allumés pour Free Mobile (+98) et 10 513 sites allumés pour SFR (+64).

Les sites pour la 4G

Sur le mois de janvier, les autorisations de sites 4G et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,3 %. Au 1er février, 67 920 sites 4G sont autorisés et 63 991 sites 4G sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (32 474 sites ; +147 sites en janvier), devant Bouygues Telecom (31 013 sites ; +184), Free Mobile (30 629 sites ; +112) et SFR (30 320 sites ; +86).

Du côté de Free Mobile et de la réallocation de la 3G, la bande de fréquences 900 MHz dispose de 23 805 sites en service (+244 sites en janvier) et 26 363 sites autorisés.

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G. Pour Free, ce sera en se calant sur le calendrier d'Orange.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR