Fin d'année compliquée pour le géant européen. Airbus a confirmé ce lundi 1er décembre 2025 faire face à une double contrariété sur son avion vedette, la famille A320. Un nouveau problème de qualité industrielle sur des panneaux de fuselage a été identifié, venant s'ajouter aux conséquences d'une faille logicielle détectée fin octobre. Une accumulation qui jette une ombre sur les prévisions du constructeur.

Quel est ce nouveau défaut sur le fuselage ?

Après le logiciel, le problème est désormais matériel : Airbus a découvert un écart de tolérance sur cinq panneaux de fuselage situés à l'avant de certains appareils A320, entre le cockpit et les portes avant. Le groupe pointe la responsabilité d'un sous-traitant, sans toutefois révéler son nom.

Bien que l'avionneur assure qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des vols, la situation impose des mesures correctives. Les appareils déjà en service devront subir des inspections via des tests non destructifs, tandis que les avions en attente de livraison seront systématiquement contrôlés avant de rejoindre les flottes des compagnies aériennes.

D'où venait le bug logiciel précédent ?

Ce pépin matériel s'ajoute à une faille logicielle révélée après un incident survenu fin octobre sur un vol JetBlue entre Cancun et New York. Ce bug logiciel a rendu le système de commandes de vol vulnérable aux radiations solaires, affectant potentiellement près de 6 000 appareils.

La réaction d'Airbus a été rapide : 5 900 avions ont été corrigés en 48 heures via la réinstallation d'une version antérieure et plus stable du logiciel. Moins d'une centaine d'appareils, nécessitant une intervention plus lourde, restent à traiter.

Quelles sont les conséquences pour le constructeur ?

L'impact est à la fois industriel et financier. Ces contretemps compliquent sérieusement l'objectif d'Airbus de livrer "autour de 820 appareils" en 2025. Pour atteindre ce chiffre, il faudrait réaliser un mois de décembre record avec plus de 160 livraisons. Or, chaque A320 non livré représente une perte de bénéfice estimée à 15 millions d'euros par la banque Citi.

La Bourse a logiquement sanctionné cette annonce, l'action chutant lourdement en séance. Cette mauvaise passe fragilise la stratégie de montée en cadence de la production de l'A320, au moment même où son rival Boeing, après des années de crise avec le 737Max, commence à refaire surface et pourrait menacer sa domination commerciale pour la première fois depuis 2018.

Foire Aux Questions (FAQ)

La sécurité des A320 est-elle compromise ?

Non. Selon Airbus, le défaut identifié sur les panneaux de fuselage n'implique aucun risque de sécurité. Les appareils peuvent continuer à voler en toute sécurité, mais devront faire l'objet d'une inspection préventive dans les prochains jours.

Combien d'avions sont exactement concernés ?

Pour le problème de fuselage, Airbus évoque un "nombre limité" d'avions, sans donner de chiffre précis. Concernant le bug logiciel, 6 000 appareils étaient potentiellement affectés, mais la quasi-totalité (plus de 5 900) a déjà été corrigée par les équipes du constructeur.