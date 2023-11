Lorsque l'on parcourt les rayons virtuels du plus grand site de vente en ligne, Amazon, les propositions d'articles ne manquent pas. Et même lorsque l'on sait ce que l'on souhaite et que l'on effectue une recherche sur un produit précis (marque + modèle), le site n'hésite pas à nous proposer à la fois des accessoires, mais également d'autres appareils de marques différentes, à des prix plus agressifs, mais dont la fonctionnalité est identique.

C'est le cas pour les smartphones : une recherche sur le dernier Galaxy S23 de Samsung nous renvoie les appareils en question, mais Amazon nous suggère également le Pixel 8 Pro de Google dans la liste en tant que contenu sponsorisé.

Car le site propose bien des espaces publicitaires aux marques, leur permettant d'introduire leurs produits dans l'ensemble des catégories. Les pages de résultats sont ainsi tronquées pour afficher ces modules publicitaires.

Avec Apple, les choses sont bien différentes : une simple recherche sur un produit de la marque suffit pour convaincre : Amazon n'affiche aucune publicité, aucune coupure dans les résultats et l'ont ne peut ainsi accéder qu'aux produits de la marque.

Certes, on profite malgré tout d'une ligne de "produits sponsorisés", mais la sélection ne concerne que des produits Apple.

Cela s'explique simplement : Apple et Amazon ont noué un accord en secret dès 2018 pour qu'aucune publicité ne s'introduise sur les résultats de recherche opérés sur ses produits. Aucune recommandation, aucun visuel ni même texte renvoyant vers un dispositif concurrent n'est ainsi en oeuvre.

Quel avantage pour Amazon ? Et bien c'est très simple : sans cet accord, le géant de la vente en ligne n'aurait pas accédé aux produits Apple. Car bien qu'Amazon soit leader du e-commerce à travers le monde, c'est bien Apple qui a imposé l'intégralité des termes de l'accord en question. Preuve en est : aucun accord similaire n'est proposé à aucune autre marque sur Amazon et pire encore, Amazon refuserait systématiquement de reproduire l'accord. Il faut dire que la publicité sur Amazon rapporte près de 38 milliards de dollars par an selon le chiffre partagé pour 2022.

L'accord en question pose actuellement problème à la justice américaine qui se penche ainsi sur la nature du contrat et une possible situation de concurrence déloyale.