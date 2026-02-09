Amazon a l'intention d'intégrer l'IA générative afin d'optimiser la production de ses films et séries. Dès le mois de mars, un programme sera lancé en bêta privée pour inviter des partenaires à tester de nouveaux outils développés par l'AI Studio, une division créée en août dernier. Les premiers résultats de la phase de test sont attendus au mois de mai.

Comment Amazon compte-t-il utiliser l'IA ?

L'initiative est pilotée au sein d'Amazon MGM Studios et dirigée par Albert Cheng. L'objectif n'est pas de remplacer la créativité humaine, mais de l'accélérer. " Le coût de la création est si élevé qu'il est vraiment difficile de produire plus et de prendre de grands risques ", explique Albert Cheng (Reuters).

L'IA est donc vue comme un outil pour surmonter des défis en rendant la production plus efficace. L'AI Studio s'appuie sur Amazon Web Services (AWS) et collaborera avec plusieurs fournisseurs de grands modèles de langage pour offrir un large éventail d'options aux créateurs.

L'un des buts est d'améliorer la cohérence des personnages entre les plans et de s'intégrer aux outils de création standards de l'industrie, tout en faisant de la protection de la propriété intellectuelle une priorité.

Quels sont les premiers cas d'usage ?

Amazon cite déjà un exemple concret avec sa série " House of David ". Pour la deuxième saison, le réalisateur a utilisé l'IA en combinaison avec des séquences filmées en prise de vue réelle pour créer des scènes de bataille complexes, permettant d'étendre la portée des séquences à moindre coût.

L'AI Studio collabore activement avec le producteur Robert Stromberg (" Maléfique "), l'acteur Kunal Nayyar (" The Big Bang Theory ") et l'ancien animateur de Pixar, Colin Brady. Ces partenariats doivent permettre d'explorer les meilleures façons d'implémenter les nouveaux outils d'IA dans l'existant.

Des craintes pour l'emploi

Malgré l'assurance que les créatifs resteront impliqués à chaque étape, l'adoption de l'IA par Amazon suscite des réactions mitigées à Hollywood. La crainte de suppressions d'emplois est palpable, d'autant plus à un moment où Amazon procède à des licenciements massifs, y compris au sein de Prime Video. L'IA est citée comme un facteur de rationalisation.