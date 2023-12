Si vous avez envie de découvrir ce que propose le catalogue du service de SVOD d'Apple, c'est sans doute le moment idéal : pour la sortie d'une production originale d'envergure avec Mark Wahlberg, Apple a décidé d'offrir 2 mois d'accès gratuit à sa plateforme.

C'est pour célébrer la sortie sur Apple TV+ de "The Family Plan", une comédie américaine qui compte donc au casting Mark Wahlberg et Michelle Monaghan qu'Apple a fait le choix de proposer 60 jours gratuits sur sa plateforme. L'offre est valable via ce lien spécifique.

La bonne nouvelle, c'est que l'offre est valable même si vous êtes un ancien abonné du service, aucun prélèvement ne sera réalisé avant 2 mois. Par contre, l'offre sera reconduite automatiquement selon la formule payante une fois les 60 jours expirés et vous serez facturé 9,99€ par mois pour continuer à profiter du service.

Néanmoins, il est possible de se désabonner dès la fin de l'inscription pour continuer à profiter des 60 jours gratuits sans aucun risque d'être facturé à terme.

L'offre intervient alors qu'Apple ne parvient déjà plus à rentabiliser sa plateforme. Le service Apple TV+ est déficitaire pour Apple qui ne parvient pas à doper son parc d'utilisateurs, faute de contenu. Car si nombreux sont ceux qui félicitent le choix d'Apple de miser sur la qualité du contenu proposé, le catalogue accessible reste limité face à la concurrence...