C'est un changement de cap notable pour la firme de Cupertino. Selon plusieurs sources concordantes, Apple préparerait activement le terrain pour permettre l'intégration d'applications d'intelligence artificielle tierces au sein de son système embarqué. Cette décision mettrait fin au monopole de Siri comme unique assistant vocal dans l'écosystème automobile d'Apple, ouvrant la porte à des acteurs majeurs comme OpenAI, Google ou Anthropic.

Quelles seront les modalités de cette ouverture ?

L'intégration ne sera pas totale, loin de là. Apple ne permettra pas de remplacer le bouton Siri physique sur le volant ou le mot-clé d'activation "Dis Siri". Pour utiliser un concurrent, l'utilisateur devra d'abord lancer manuellement l'application correspondante sur l'écran de CarPlay. C'est donc une concession, pas une abdication.

Cependant, pour fluidifier l'expérience, les développeurs auront la possibilité de configurer leurs applications pour que le mode vocal s'active automatiquement dès leur ouverture. Un conducteur pourra donc, par exemple, demander des recommandations de restaurants à des chatbots comme ChatGPT sans quitter la route des yeux, une fois l'application lancée au préalable.

Pourquoi Apple change-t-il sa stratégie maintenant ?

La pression des utilisateurs est sans doute la principale raison. Beaucoup jugent les capacités de Siri trop limitées, le cantonnant à des tâches basiques comme la gestion de la musique, l'envoi de messages ou la navigation. Les assistants vocaux modernes, boostés à l'IA, offrent une polyvalence et une compréhension contextuelle bien supérieures.

Cette décision s'inscrit aussi dans une stratégie plus large de la marque visant à renforcer ses propres services. En parallèle, la firme travaille sur une version améliorée de Siri, intégrant des capacités de recherche web et de résumé d'informations, potentiellement grâce à un partenariat avec Google pour son modèle Gemini. L'ouverture de l'écosystème pourrait être une manière de répondre à la demande à court terme tout en préparant sa propre offensive.

Quelles sont les implications pour l'écosystème automobile ?

Cette ouverture rend l'écosystème d'Apple, via son interface embarquée, encore plus incontournable pour les acheteurs de voitures. L'interface, déjà extrêmement populaire, gagne une fonctionnalité très demandée. Même des constructeurs historiquement réfractaires comme Tesla seraient en train de travailler sur une compatibilité.

Pour les développeurs, c'est une porte d'entrée massive vers des millions de véhicules. Cela pourrait accélérer l'adoption des intelligences artificielles dans un contexte de mobilité, où l'interaction vocale est reine. L'enjeu sera de proposer une expérience fluide et sécuritaire, sans jamais distraire le conducteur de sa tâche principale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Siri va-t-il être totalement remplacé dans CarPlay ?

Non, absolument pas. Siri restera l'assistant par défaut, activable via le bouton sur le volant et le mot-clé vocal "Dis Siri". Les autres chatbots ne seront accessibles qu'après avoir ouvert manuellement leur application dédiée sur l'écran du véhicule.

Quand cette nouvelle fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Les sources évoquent une disponibilité "dans les prochains mois". Ce calendrier pourrait coïncider avec le déploiement de nouvelles versions majeures d'iOS, comme ce fut le cas pour de précédentes évolutions de CarPlay.

Tous les chatbots IA seront-ils compatibles ?

L'ouverture concernera les développeurs qui soumettront une version de leur application spécifiquement adaptée et validée pour CarPlay. On peut logiquement s'attendre à voir arriver les services les plus populaires comme ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) et Claude (Anthropic).