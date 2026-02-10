L'attente autour du renouvellement de la gamme professionnelle d'ordinateurs portables d'Apple a alimenté de nombreuses rumeurs. Initialement pressentis pour janvier 2026, les nouveaux modèles ont finalement glissé dans le calendrier.

Aujourd'hui, une nouvelle fenêtre de lancement, bien plus précise, semble se dessiner, directement liée au déploiement de la prochaine mise à jour du système d'exploitation de la marque.

Un calendrier lié à macOS 26.3

D'après Mark Gurman de Bloomberg, la sortie des nouveaux portables est intimement liée à celle de macOS Tahoe 26.3. Le lancement serait ainsi programmé pour la semaine du 2 mars 2026.

Un autre indice probant vient de la pénurie actuelle des modèles MacBook Pro M4, un signe avant-coureur typique chez Apple lorsqu'un renouvellement de gamme est imminent.

Si la semaine est ciblée, la date exacte reste à confirmer. Le 2 mars étant un lundi, une annonce ce jour-là serait inhabituelle pour des lancements de produits hors WWDC.

La firme de Cupertino privilégie en général un mardi ou un mercredi, ce qui pointerait plutôt vers les 3 ou 4 mars pour une officialisation.

Quelles nouveautés attendre pour ces modèles ?

Pour cette génération, il ne faut pas s'attendre à une refonte esthétique forte. La principale, sinon l'unique, nouveauté résidera dans l'intégration des nouvelles puces maison, le M5 Pro et sa déclinaison M5 Max.

Pour le reste, on devrait retrouver des caractéristiques techniques identiques à la génération M4, que ce soit pour le châssis, l'écran ou la connectique.

Les changements plus significatifs sont en effet réservés à une future itération. Apple travaillerait activement sur une refonte majeure de ses MacBook Pro, prévue pour la fin de l'année 2026. Ces modèles, qui embarqueraient la génération de puces Apple M6 gravées en 2 nm, introduiraient enfin des écrans OLED ainsi qu'un possible support tactile, marquant une évolution bien plus profonde de la gamme.

Les autres produits Mac sur la rampe de lancement

La feuille de route d'Apple pour 2026 ne s'arrête pas à ses ordinateurs portables professionnels. Le Mac Studio devrait suivre de près cette mise à jour printanière, avec des puces M5 Max et M5 Ultra.

Un nouvel écran Studio Display, potentiellement doté d'un taux de rafraîchissement plus élevé et du support HDR, est également dans les cartons.

Plus loin dans l'année, la firme prévoit aussi de lancer un nouveau Mac mini ainsi qu'un MacBook plus abordable, qui serait animé non pas par une puce de la série M, mais par une puce de type iPhone.

Ces multiples lancements confirment les ambitions d'Apple pour sa gamme d'ordinateurs en cette année charnière qui marquera son cinquantième anniversaire.