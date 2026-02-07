L'imaginaire collectif associe la production d'énergie par fusion à des installations colossales, comme les tokamaks en forme d'anneau ou des rangées de lasers surpuissants.

Ces projets, bien que prometteurs, se heurtent à des coûts de développement astronomiques et à des cycles d'expérimentation extrêmement lents. C'est précisément ce paradigme qu'Avalanche Energy, une entreprise basée à Seattle, entend bousculer.

Une philosophie inspirée de la conquête spatiale

Pour Robin Langtry, co-fondateur et PDG d'Avalanche, la solution ne réside pas dans la taille, mais dans la vitesse. Fort de son expérience chez Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, où il a travaillé avec le co-fondateur Brian Riordan, il applique les leçons de l'industrie du New Space à l'énergie.

L'idée est simple : un système plus petit permet une itération rapide et des apprentissages accélérés. Là où la modification d'un réacteur géant prend des mois, voire des années, l'équipe d'Avalanche peut tester des changements sur ses prototypes jusqu'à deux fois par semaine.

Cette approche a permis à la start-up de progresser à grands pas, en validant des étapes techniques cruciales avec des moyens bien plus modestes que ses concurrents.

Le pari est osé, mais il s'appuie sur une logique bien définie : pour résoudre un problème d'une complexité inouïe comme la fusion contrôlée, il faut pouvoir se tromper vite et corriger encore plus vite. C'est précisément le credo de SpaceX pour le développement de ses fusées réutilisables.

Une technologie de rupture et des investisseurs convaincus

Avalanche se distingue aussi par sa technologie. Au lieu des énormes aimants des tokamaks ou des lasers de forte puissance, l'entreprise utilise un courant électrique à très haute tension pour confiner et accélérer les particules de plasma en orbite autour d'une électrode.

À mesure que l'orbite se resserre, les particules entrent en collision et fusionnent, libérant de l'énergie. Cette méthode moins gourmande en infrastructures lourdes est au cœur de son modèle miniature. Le réacteur actuel ne mesure que neuf centimètres de diamètre !

Cette vision a séduit les investisseurs. La récente levée de 29 millions de dollars, menée par R.A. Capital Management, porte le financement total de l'entreprise à 80 millions de dollars.

Des noms comme Founders Fund, Lowercarbon Capital ou encore Toyota Ventures ont participé, signalant l'intérêt de la tech et de l'industrie automobile pour des sources d'énergie compactes et distribuées.

Cet apport financier est une validation de la pertinence de leur approche, même si ces montants restent modestes face aux milliards levés par des concurrents comme Commonwealth Fusion Systems ou Helion.

Vers le seuil de rentabilité énergétique

La prochaine étape pour Avalanche est de passer à l'échelle supérieure, mais toujours de manière contrôlée. Un nouveau prototype de 25 centimètres de diamètre est en préparation, avec pour objectif de produire environ 1 mégawatt.

Plus important encore, ce modèle vise à améliorer significativement le temps de confinement du plasma, un paramètre essentiel pour atteindre le fameux « Q>1 ». Ce terme désigne le point de bascule où un réacteur produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour fonctionner, le graal de toute l'industrie.

Les expériences se dérouleront dans leur installation FusionWERX, qui sera d'ailleurs licenciée pour manipuler du tritium dès 2027. Sans s'avancer sur une date précise pour atteindre le Q>1, Robin Langtry estime être sur une trajectoire similaire à celle de ses rivaux, visant la période charnière de 2027-2029.

Si Avalanche réussit son pari, l'entreprise pourrait bien avoir défini une voie plus agile et moins coûteuse vers l'énergie de demain.