Le marché des consoles PC nomades continue sa montée en gamme, mais Ayaneo s'apprête à franchir un nouveau cap. Loin des propositions grand public comme le Steam Deck, le constructeur chinois vise le segment de l'ultra-performance avec sa NEXT 2.

Les caractéristiques et les prix, révélés lors d'une session de présentation, dessinent le portrait d'une machine sans compromis, qui flirte davantage avec les stations de travail mobiles qu'avec les simples consoles de jeu.

Des tarifs à la hauteur d'une fiche technique démesurée

Le positionnement tarifaire de la AYANEO NEXT 2 ne laisse aucune place au doute : nous sommes bien dans la catégorie du luxe technologique. Le modèle d'entrée, équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max 385, de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage, s'affichera à 1999 dollars en prix public, avec une offre Early Bird à 1799 dollars pour les premiers acheteurs via une campagne participative Indiegogo.

Pour ceux qui en veulent plus, les versions dotées du surpuissant APU AMD Ryzen AI Max+ 395, surnommé Strix Halo, font exploser les compteurs. Le modèle avec 64 Go de RAM et 1 To de SSD sera proposé à 2699 dollars (2299 dollars en Early Bird), tandis que la configuration ultime, avec 128 Go de mémoire LPDDR5X et 2 To de stockage PCIe Gen4, atteindra la somme colossale de 4299 dollars, ou 3499 dollars pour les plus rapides. Ayaneo justifie ces prix élevés par la crise actuelle des coûts de la mémoire DRAM.

Strix Halo : la puissance d'un PC portable gamer dans la paume des mains ?

Au cœur de cette machine se trouve l'APU Strix Halo d'AMD, une puce qui promet des performances graphiques équivalentes à celles d'une carte NVIDIA RTX 4060.

Le Ryzen AI Max+ 395 embarque 16 cœurs de CPU Zen 5, 32 threads et une partie graphique Radeon 8060S. Si cette puissance est impressionnante pour le jeu, les configurations avec 64 Go ou 128 Go de RAM semblent surdimensionnées pour cet usage unique et ciblent davantage les professionnels utilisant des applications d'intelligence artificielle ou des charges de travail lourdes.

Le reste des composants est à l'avenant. La console dispose d'un grand écran OLED de 9,06 pouces affichant une résolution QHD de 2400x1504 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de pointe de 1155 nits.

Elle intègre également des joysticks TMR premium, des gâchettes à effet Hall, deux trackpads et un système de refroidissement avancé avec double ventilateur pour maîtriser la chaleur dégagée par l'APU.

Une console hors norme, jusqu'à ses contraintes

Toute cette technologie a un poids, au propre comme au figuré. L'AYANEO NEXT 2 pèse 1426 grammes, soit plus du double d'un Steam Deck OLED, ce qui pourrait remettre en question son caractère portable pour de longues sessions. Mais la contrainte la plus singulière vient de sa batterie.

Avec une capacité massive de 116 Wh, elle dépasse le seuil de 100 Wh généralement autorisé en cabine par les compagnies aériennes sans formalités. Le fondateur de la marque a lui-même précisé que les voyageurs devront probablement obtenir une autorisation spéciale avant d'embarquer avec leur console.

Ce détail ancre encore un peu plus la Next 2 dans un statut d'objet technologique d'exception, puissant mais non sans contraintes. Le lancement de la campagne Indiegogo, prévu la semaine prochaine, montrera si cette proposition radicale trouve son public.