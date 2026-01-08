Présenté comme le futur assistant domestique, le robot sphérique Ballie de Samsung ne verra finalement pas le jour en tant que produit grand public. Après avoir manqué sa fenêtre de lancement prévue pour l'été dernier, Samsung a confirmé que le projet était mis en suspens pour une durée indéterminée.

Un abandon qui ne dit pas son nom

Le statut de Ballie a été changé. Désormais, Samsung fait allusion à une plateforme d'innovation active au sein du groupe. Plutôt qu'un produit destiné à la vente, Ballie sert ainsi de base de recherche.

Dans une déclaration à Bloomberg, Samsung précise que Ballie " continue d'influencer la manière dont nous concevons des expériences spatialement conscientes et contextuelles ".

Il est notamment fait mention de l'IA ambiante, la maison intelligente et la protection de la vie privée dès la conception.

Quelles étaient les promesses de Ballie ?

Au fil de ses apparitions au CES, Ballie avait suscité un certain intérêt. Avec ses airs de droïde BB-8 de l'univers Star Wars, il était imaginé pour patrouiller dans la maison, surveiller les animaux, contrôler les objets connectés et même projeter des vidéos sur les murs.

Sa version la plus récente, présentée en 2025, intégrait l'IA Gemini de Google et promettait des interactions vocales naturelles pour gérer l'environnement domestique.

Samsung indique que les leçons tirées de ses multiples années de tests en conditions réelles sont appliquées à d'autres gammes de produits, y compris les aspirateurs robots.