La plateforme d'échange de cryptomonnaies sud-coréen Bithumb a accidentellement crédité ses utilisateurs de 44 milliards de dollars en bitcoins lors d'une promotion.

Malgré une récupération rapide de 99,7% des fonds, l'incident a provoqué une chute brutale du cours et déclenché une enquête des régulateurs financiers du pays. Les clients qui devaient recevoir quelques dollars se sont vus créditer de montants astronomiques.

Du won au bitcoin : l'anatomie d'une erreur colossale

L'opération initiale se voulait modeste : distribuer des récompenses de 2 000 wons coréens, soit environ 1,16 euro, à certains utilisateurs. Mais une faille dans le processus a remplacé ce montant par une somme bien plus conséquente, créditant au moins 2 000 bitcoins à chacun des 695 clients concernés.

Au total, ce sont 620 000 bitcoins, d'une valeur estimée à 44 milliards de dollars, qui ont été envoyés par erreur. La réaction de Bithumb a été immédiate, bloquant les transactions et les retraits des comptes affectés en seulement 35 minutes, une rapidité d'action qui a permis de limiter les dégâts et de récupérer la quasi-totalité des fonds.

Entre panique du marché et intervention des régulateurs

La nouvelle a rapidement provoqué un vent de panique sur la plateforme. Le cours du bitcoin sur Bithumb a brièvement chuté de 17%, tombant à 81,1 millions de wons (47 000 euros) avant de se stabiliser.

Si l'entreprise a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait ni d'un piratage externe ni d'une faille de sécurité, l'affaire a attiré l'attention des autorités. Les régulateurs financiers sud-coréens, dont la Financial Services Commission, ont convoqué une réunion d'urgence.

Ils ont annoncé une possible inspection sur site de Bithumb et d'autres plateformes pour évaluer la robustesse de leurs systèmes de contrôle interne et de gestion des actifs.

La confiance à reconstruire et les leçons d'un précédent

Pour tenter d'éteindre l'incendie, Bithumb a présenté ses excuses et promis de tirer les leçons de cet accident. Le PDG, Lee Jae-won, a affirmé que la priorité serait désormais "la confiance et la tranquillité d'esprit des clients".

Des mesures de compensation, comme le versement de 20 000 wons (11,50 euros) et la suppression des frais de transaction pour tous les utilisateurs, ont été annoncées.

La plateforme s'est aussi engagée à renforcer ses systèmes de vérification, notamment via l'IA, pour détecter les transactions anormales. Cet incident n'est pas sans rappeler des erreurs similaires dans la finance traditionnelle, comme lorsque Citigroup a crédité par erreur 81 billions de dollars sur un compte en 2024, soulignant que de telles failles opérationnelles ne sont pas exclusives à l'écosystème crypto.