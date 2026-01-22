Starlink de SpaceX et Leo d'Amazon (en cours de déploiement) ne s'attendaient pas forcément à cette nouvelle concurrence venue de Blue Origin. L'entreprise aérospatiale de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, annonce TeraWave pour un nouveau réseau mondial de communication par satellite.

L'architecture derrière la folle promesse de TeraWave

Pour l'Internet depuis l'espace, le réseau TeraWave s'appuiera sur une architecture hybride et sur plusieurs orbites, combinant 5 408 satellites interconnectés de manière optique.

La majeure partie de cette flotte, soit 5 280 satellites, opérera en orbite terrestre basse pour fournir des connexions directes aux utilisateurs via des liens radio en bande Q/V, avec des débits pouvant atteindre 144 Gbit/s pour chaque client.

Le véritable tour de force réside dans les 128 satellites restants, positionnés en orbite terrestre moyenne. Ce sont eux qui permettront les liaisons optiques à très haut débit, capables de transporter jusqu'à 6 Tbit/s de données.

Cette conception vise à offrir " la fiabilité et la résilience nécessaires aux opérations en temps réel et aux mouvements de données massifs ", déclare Dave Limp, le patron de Blue Origin.

À qui s'adressera ce nouveau service ?

Contrairement à Starlink qui vise des millions de particuliers, Blue Origin adopte une stratégie de niche.

TeraWave est " conçu sur mesure pour les clients professionnels ", soit quelques " dizaines de milliers d'utilisateurs d'entreprises, de centres de données et gouvernementaux qui ont besoin d'une connectivité fiable pour des opérations cruciales ".

L'offre doit répondre à un besoin croissant de redondance et de bande passante pour des secteurs comme l'IA et le Cloud. L'objectif est de compléter les infrastructures fibre existantes, particulièrement dans les zones rurales ou périurbaines où le déploiement terrestre est coûteux ou complexe à mettre en œuvre rapidement.

Quels défis attendent Blue Origin avant le déploiement ?

L'annonce ambitieuse soulève des questions sur la capacité de Blue Origin à tenir ses promesses. Le déploiement de la constellation doit débuter au quatrième trimestre 2027, un calendrier serré qui dépendra de la montée en cadence de son lanceur lourd, New Glenn.

Cette fusée au premier étage réutilisable a déjà un carnet de commandes bien rempli, notamment avec les lancements prévus pour Amazon Leo qui recevront aussi la contribution d'Ariane 6.

Pour Blue Origin, TeraWave s'ajoute à de multiples projets qui comprennent une capsule habitée, des atterrisseurs lunaires et une station spatiale. Cela fait beaucoup, en plus des lanceurs eux-mêmes.