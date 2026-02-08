Bouygues Telecom accélère la transition numérique en offrant 4 mois de forfait remboursés aux foyers quittant l'ADSL pour la puissance de la fibre. Cette exclusivité, disponible dans les communes sélectionnées, permet de s'équiper des dernières technologies WiFi 6 ou 7 tout en neutralisant le coût de l'abonnement durant le premier tiers de l'année.

Le privilège "Fin de l'ADSL"

Si vous n'êtes pas encore raccordé à la fibre, vous pouvez bénéficier du remboursement de vos 4 premiers mois d'abonnement.

➡️ Comment ça marche ? Vous souscrivez, puis vous faites une demande de remboursement via un formulaire dédié.



➡️ Délai : le virement est effectué sous un maximum de 8 semaines.

➡️ Zone géographique : votre adresse d'installation doit figurer dans la liste des communes éligibles définie par l'opérateur.



➡️ Condition : offre réservée aux foyers non encore fibrés, sous réserve d'éligibilité technique. et communes éligibles

Choisissez votre Bbox Fibre

L'offre s'applique sur les trois gammes principales (et également sur la box fin de série avec WiFi 5). ⚠️ À noter : si vous possédez un forfait mobile Bouygues, le prix n'augmente pas après la première année.

Bbox fit : ↓ 1 Gb/s | ↑ 700 Mb/s | WiFi 6 | 28,99 € pendant 1 an puis 35,99 €

puis 35,99 € Bbox must : ↓ 2 Gb/s | ↑ 900 Mb/s | WiFi 6 (+ 1 répéteur) | 35,99 € pendant 1 an puis 42,99 €

puis 42,99 € Bbox ultym : ↓ 8 Gb/s | ↑ 8 Gb/s | WiFi 7 (+ 2 répéteurs) | 44,99 € pendant 1 an puis 51,99 €

Zoom sur les services inclus :

Bbox must : inclut le décodeur TV 4K avec plus de 200 chaînes.

Bbox ultym : le summum du confort avec le WiFi 7, une clé 4G de secours (200 Go) et un avantage de -5 €/mois sur Canal+.

À retenir avant de souscrire

➡️ Engagement : toutes ces offres sont soumises à un engagement de 12 mois.



➡️ Exclusions : l'offre de 4 mois offerts ne concerne pas les séries spéciales, les box B&YOU Pure Fibre, ni les box 4G/5G.



➡️ Installation : le raccordement jusqu'à votre domicile est inclus dans l'offre sous réserve de faisabilité.

⚡️Découvrir toutes les Bbox Fibre Bouygues Telecom⚡️

