C'est l'astuce qui berce des millions d'utilisateurs chaque soir sur TikTok, Spotify et YouTube. Des playlists de pluie, le son d'une cascade ou un souffle continu promettent un endormissement rapide et des nuits réparatrices.

Cette pratique, perçue comme une alternative naturelle aux somnifères, vient pourtant d'être sérieusement ébranlée par la science. Une étude menée par le Dr Mathias Basner de l'Université de Pennsylvanie jette un pavé dans la mare : loin d'être bénéfiques, ces bruits pourraient être un véritable piège pour notre cerveau.

Que révèle exactement l'étude sur ces bruits d'ambiance ?

Les chercheurs ont suivi 25 adultes en bonne santé dans un laboratoire du sommeil pendant sept nuits consécutives. Les participants ont été exposés à différentes conditions sonores : silence, bruit d'avion, bruit rose seul, et une combinaison des deux. Les résultats sont sans appel. L'écoute d'un bruit rose à 50 décibels, l'équivalent d'une pluie modérée, a entraîné une diminution de près de 19 minutes du sommeil paradoxal. De son côté, le bruit d'avion a réduit le sommeil profond de 23 minutes, montrant l'impact négatif du bruit en général sur la qualité du sommeil.

Pire encore, la combinaison du bruit rose et du bruit d'avion a non seulement réduit les phases de sommeil profond et paradoxal, mais a également allongé de 15 minutes le temps passé éveillé pendant la nuit. Les participants ont eux-mêmes rapporté un sommeil plus léger et de moins bonne qualité. L'étude met en avant une réalité contre-intuitive : chercher à masquer un bruit par un autre pourrait finalement aggraver la perturbation. La seule méthode efficace pour se protéger du bruit extérieur s'est avérée être le port de bouchons d'oreille.

Pourquoi la perte de sommeil paradoxal est-elle si préoccupante ?

Cette phase du sommeil n'est pas à prendre à la légère. Le sommeil paradoxal, aussi appelé sommeil de rêve, est absolument essentiel pour de multiples fonctions cérébrales. C'est durant cette période que s'opèrent la consolidation de la mémoire, la régulation émotionnelle et le développement de la motricité. Une réduction de ce temps de sommeil, nuit après nuit, n'est donc pas anodine et peut avoir des conséquences à long terme.

Le Dr Basner tire la sonnette d'alarme, en particulier pour les plus jeunes. "Nos résultats suggèrent que la diffusion de bruit [...] pendant le sommeil pourrait être nocive, en particulier pour les enfants dont le cerveau est encore en développement et qui passent beaucoup plus de temps en sommeil paradoxal que les adultes". L'habitude, souvent bien intentionnée, de placer une machine à bruits blancs près du lit d'un nourrisson pourrait donc s'avérer totalement contre-productive pour son développement neurologique.

Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour bien dormir ?

Face à ces découvertes, les spécialistes du sommeil recommandent de revenir à l'essentiel. "Si vous pouvez vous en passer, faites-le. Il n’y a rien qui cloche avec le silence", résume le Dr W. Christopher Winter. L'objectif premier devrait toujours être de viser un environnement silencieux. Si des bruits extérieurs (circulation, voisinage) sont inévitables, les bouchons d'oreille restent la solution la plus sûre et la plus efficace pour préserver l'architecture du sommeil.

Si, malgré tout, vous avez l'impression de mieux dormir avec un son d'ambiance, qu'il s'agisse de bruit blanc ou rose, quelques précautions s'imposent. Les experts conseillent de régler le volume au niveau le plus bas possible. Idéalement, utilisez une minuterie pour que l'appareil s'éteigne automatiquement après une trentaine de minutes, le temps de vous aider à vous endormir sans perturber le reste de votre nuit.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre le bruit blanc et le bruit rose ?

Le bruit blanc et le bruit rose sont tous deux des bruits à large bande, c'est-à-dire qu'ils contiennent un mélange de toutes les fréquences sonores audibles. La principale différence réside dans la répartition de l'énergie : le bruit blanc a une énergie égale sur toutes les fréquences, tandis que le bruit rose accorde plus de poids aux basses fréquences, ce qui le rend souvent perçu comme plus doux ou plus naturel, à l'image du bruit de la pluie ou du vent.

Tous les sons d'ambiance sont-ils donc à proscrire ?

Cette étude se concentre sur le bruit rose, mais les chercheurs estiment que les résultats sont probablement applicables à d'autres bruits à large bande comme le bruit blanc ou brun. Si un son vous aide à masquer un bruit plus dérangeant, il peut être un moindre mal. L'important est d'évaluer votre état au réveil : si vous vous sentez fatigué, le bruit, même apaisant en apparence, perturbe peut-être vos cycles de sommeil.