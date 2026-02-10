Connu pour ses véhicules électriques et ses célèbres batteries Blade LFP, le groupe de Shenzhen, deuxième producteur mondial de batteries derrière CATL, ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

L'entreprise a récemment communiqué sur ses recherches, confirmant avoir atteint des jalons importants dans le développement de deux technologies d'avenir : les accumulateurs au sodium-ion et les batteries à état solide.

Sodium-ion : la promesse d'une endurance record

La principale annonce concerne sa plateforme de batteries de troisième génération. Le constructeur BYD affirme avoir mis au point des produits capables d'endurer jusqu'à 10 000 cycles de charge, un chiffre qui surpasse de loin les 2 000 à 3 000 cycles des batteries LFP traditionnelles qui équipent aujourd'hui la majorité des véhicules électriques.

L'entreprise assure avoir résolu des défis techniques majeurs, comme la précipitation du sodium et les problèmes liés aux hautes températures, grâce à des innovations dans la conception des matériaux.

La production en série de cette technologie, qui pourrait drastiquement baisser le coût des véhicules, dépendra toutefois de la demande du marché et des clients.

La batterie solide en ligne de mire pour 2027

En parallèle de cette avancée, BYD progresse sur une autre voie stratégique : la batterie solide. L'entreprise se concentre sur une technologie au sulfure, jugée particulièrement prometteuse pour améliorer la durée de vie et surtout les capacités de charge rapide.

Le constructeur a ainsi réitéré son objectif de lancer une production à petite échelle d'ici 2027, confirmant un calendrier déjà évoqué. Cette technologie, qui remplace l'électrolyte liquide par un composant solide, est perçue comme une avancée majeure en termes de sécurité (moins de risques d'emballement thermique et d'incendie) et de densité énergétique.

Un échiquier technologique complexe

Ces annonces positionnent BYD de manière offensive face à son principal rival, CATL, qui a déjà présenté sa propre batterie sodium-ion, baptisée Naxtra, et s'est associé à Changan pour équiper un véhicule de série dès mi-2026. La concurrence s'annonce donc féroce sur ce segment émergent.

La stratégie du constructeur semble claire : continuer à équiper le marché de masse avec ses éprouvées et rentables batteries LFP tout en préparant le terrain avec des technologies de rupture.

Le sodium-ion pour des véhicules plus abordables et la batterie solide pour le haut de gamme pourraient bien dessiner le futur de la mobilité électrique selon la vision du géant chinois.