Avec la multiplication des rumeurs virales et des fausses annonces d'aides sur les réseaux sociaux, la Caisse d'allocations familiales (Caf) a décidé de contre-attaquer. Ces tentatives de désinformation, qui touchent potentiellement une personne sur deux en France, alimentent " la méfiance et la confusion ".

Quel est le dispositif mis en place par la Caf ?

Sur le site caf.fr, une nouvelle page est dédiée aux fakes news. Son objectif est de centraliser les informations vérifiées et d'apporter des réponses claires aux fausses informations.

L'espace unique rassemble des articles de " désintox " qui répondent factuellement aux rumeurs les plus fréquentes, comme celle d'une prétendue aide mensuelle de 400 euros ou une vidéo virale qui affirme que les étrangers représentent 42 % des allocataires de la Caf.

Pour renforcer son action, la Caf s'est associée à des experts de la vérification de l'information. Un partenariat avec le média " Les Surligneurs ", spécialisé en fact-checking juridique, permet de produire des articles de décryptage.

La Caf s'engage en outre à signaler systématiquement les contenus frauduleux auprès des plateformes telles que Facebook, Instagram ou TikTok pour en limiter la propagation.

Une action de sensibilisation avec le Gorafi

Afin de marquer les esprits et faire connaître le nouvel espace, la Caf a opté pour une communication originale en partenariat avec le site parodique Gorafi, " spécialiste des fausses informations assumées ". Une publication sur une aide spéciale de la Caf aux déménagements d’influenceurs à Dubaï a été diffusée pour sensibiliser par l'humour.

La campagne souligne que si " certaines informations font sourire, d’autres peuvent vraiment vous tromper ". La collaboration inattendue doit permettre de toucher un large public, notamment sur les réseaux sociaux, et l'inciter à vérifier une information sur le site officiel avant de la partager.

Quels sont les bons réflexes à adopter ?

La Caf rappelle plusieurs règles essentielles. Se méfier des messages au ton alarmiste, des promesses trop belles pour être vraies ou de ceux qui poussent à agir en urgence. Des fautes d'orthographe ou des liens vers des sites inconnus sont également des signaux d'alerte.

En cas de doute, la marche à suivre est de ne pas relayer l'information, vérifier la source, et consulter systématiquement caf.fr ou les comptes officiels de la Caf. Le site institutionnel est présenté comme le seul habilité à fournir des données fiables et vérifiées concernant les droits et les démarches.