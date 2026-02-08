Le Candela P-12, premier ferry à hydrofoils de série, a relié Göteborg à Oslo, établissant un record de distance pour un navire à passagers électrique.

Ce voyage de 160 milles marins (près de 300 kilomètres) démontre comment sa technologie réduit drastiquement la consommation d'énergie, s'affranchissant des infrastructures de recharge massives et coûteuses qui freinent le secteur du transport maritime.

Le défi de l'autonomie, le verrou du transport maritime électrique

Jusqu'à présent, le transport maritime électrique s'est heurté à un mur technologique et économique. Bien que des navires à passagers électriques soient déjà en service, notamment en Norvège, leur déploiement reste confiné à des trajets courts et fixes.

La cause principale est leur consommation énergétique très élevée, qui limite drastiquement leur autonomie et impose une dépendance à des infrastructures de recharge complexes.

Pour contourner ce problème, les opérateurs ont dû investir dans des solutions sur mesure, comme des systèmes d'échange de conteneurs de batteries de plusieurs mégawatts à chaque escale.

Cette barrière logistique représente un coût colossal, parfois équivalent au prix du navire lui-même, et bride toute flexibilité pour l'ouverture de nouvelles lignes, ralentissant ainsi l'adoption à grande échelle.

La technologie hydrofoil comme réponse énergétique

Face à cette impasse, la société suédoise Candela a adopté une approche radicalement différente avec son P-12. Le secret réside dans la technologie hydrofoil : des ailes immergées et contrôlées par ordinateur qui, une fois le navire à vitesse de croisière, soulèvent la coque entièrement hors de l'eau.

Ce principe, similaire à celui d'un avion, change complètement la dynamique de la navigation. En « volant » au-dessus des vagues, le P-12 élimine la friction de l'eau, principale source de résistance.

Le résultat est une réduction de la traînée spectaculaire, qui se traduit par une baisse de la consommation d'énergie d'environ 80 % par rapport à un navire conventionnel.

Avec une vitesse de 25 nœuds en service et des pointes à plus de 30 nœuds, il peut parcourir jusqu'à 40 milles marins (75 kilomètres) sur une seule charge, une performance inédite.

Une démonstration grandeur nature aux implications majeures

Pour prouver la pertinence de son modèle, Candela a orchestré un voyage record de 160 milles marins entre Göteborg, en Suède, et Oslo, en Norvège. Durant ces trois jours, le P-12 a utilisé des chargeurs rapides DC standards, similaires à ceux des voitures électriques, disponibles le long de la côte.

En l'absence de borne fixe, l'équipe a même utilisé un chargeur mobile alimenté par une batterie remorquée par un pick-up électrique.

Cette flexibilité tranche avec les systèmes rigides des autres ferries électriques. Gabriele De Mattia, ingénieur en chef du projet, souligne que le P-12 s'affranchit du « coût caché » des installations de recharge à plusieurs mégawatts.

Preuve ultime de cette efficacité, le coût de l'électricité pour l'ensemble du trajet s'est élevé à un peu plus de 200 euros. Cet exploit démontre que les ferries électriques longue distance ne sont plus un concept futuriste mais bien une réalité opérationnelle qui ne demande plus qu'à devenir commerciale.