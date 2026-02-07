Alors que les besoins en données mobiles explosent avec le streaming et le télétravail, Cdiscount Mobile dégaine une offre cachée, absente de son catalogue classique, qui repousse totalement les limites habituelles du marché.

Pour à peine 9,99 €/mois, vous accédez à une enveloppe web colossale sur le réseau 5G de Bouygues Telecom. C'est l'opportunité idéale pour ceux qui veulent la puissance du très haut débit sans la contrainte d'un prix élevé ou d'un engagement sur la durée.

Un prix "caché" ultra-compétitif

C'est le point fort de cette offre : via un lien spécial, le tarif tombe à 9,99 € par mois, contre 12,99 € habituellement. Ce prix est sans condition de durée, ce qui signifie qu'il ne doublera pas après six mois. De plus, la carte SIM est facturée seulement 1 € lors de la commande, contre 10 € chez la plupart des concurrents.

Une enveloppe data massive en 5G

Avec 300 Go de données en 5G, vous disposez d'une liberté quasi totale. C'est l'offre idéale pour ceux qui consomment énormément de vidéo en 4K, qui jouent en ligne ou qui utilisent leur téléphone pour remplacer une box internet à la maison via le partage de connexion.

Connectivité en voyage

Même lors de vos déplacements, le forfait reste généreux. Vous profitez de 25 Go de data utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM. Cela vous permet de naviguer sur Maps, d'utiliser vos réseaux sociaux ou d'écouter votre musique en streaming sans craindre de hors-forfait pendant vos vacances.

Liberté et simplicité

Ce forfait est sans engagement, ce qui vous permet de garder votre souplesse et de changer d'avis à tout moment. Les appels, SMS et MMS sont bien entendu illimités en France métropolitaine, vous garantissant de rester joignable sans limite.

⚡️Découvrir le forfait caché Cdiscount Mobile 300 Go 5G à 9,99€/mois⚡️

Plusieurs autres forfaits avantageux sont actuellement proposés chez Cdiscount Mobile et les opérateurs concurrents :