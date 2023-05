ChatGPT fait la une des sites high tech depuis quelques mois depuis sa mise à disposition auprès du grand public et l'intelligence artificielle d'OpenAI séduit de plus en plus d'utilisateurs.

Pourtant, ChatGPT n'a pas d'application officielle et l'IA conversationnelle est uniquement proposée sur son site Web dédié dans sa version publiée par OpenAI. Par ailleurs, il n'existe qu'une seule formule d'abonnement proposé à 20 dollars par mois, ce qui peut se montrer un peu cher pour de simples particuliers...

Néanmoins, OpenAI a récemment mis à disposition l'API ChatGPT, permettant de voir apparaitre diverses applications ou intégration de l'IA dans certains services.

De fausses applications pour de vraies arnaques

Si certains développeurs ont exploité l'API pour proposer une version mobile de ChatGPT plus conviviale que l'accès au site de l'IA, d'autres affichent peu de scrupules à faire payer un faux abonnement ou des frais visant à supprimer la publicité de leur application.

C'est ainsi que certaines applications qui se revendiquent officielles de ChatGPT proposent diverses formules d'abonnement. Des formules "Pro" à quelques euros par mois qui garantissent des recherches illimitées, un temps d'accès réduit, l'absence de publicités, une aide 24h/24... Certaines offres sont proposées autour des 8€ la semaine, jusqu'à 20€ par mois et même 50€ l'année...

Bien entendu, toutes ces offres sont complètement bidon et dans les faits, l'utilisateur s'engage dans un service facturé à la semaine qui lui revient à plusieurs dizaines d'euros par mois, sans accéder à un quelconque accès illimité à l'IA.

Ajoutons que pour parfaire le tout, on note depuis quelques semaines l'apparition d'applications de ChatGPT qui intègrent des extensions vérolées avec malwares et virus à la clé...

Il est donc recommandé aux utilisateurs de faire preuve de méfiance et de préférer se tourner vers l'outil original sur le site d'OpenAI plutôt que de chercher une facilité qui leur en coutera les yeux de la tête pour un service initialement gratuit.