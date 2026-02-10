Comme attendu, OpenAI commence à tester l'intégration de publicités dans ChatGPT. L'expérimentation est pour l'instant cantonnée aux États-Unis avec la version gratuite de ChatGPT et l'abonnement à bas coût ChatGPT Go (8 $ par mois). Les abonnés aux forfaits supérieurs ne verront aucune publicité.

Comment ces publicités fonctionnent-elles ?

Les publicités apparaissent sous forme de liens marqués " sponsorisés " et sont visuellement séparées des réponses générées par l'IA. " Les publicités n'influencent pas les réponses fournies par ChatGPT ", insiste OpenAI. L'objectif est de financer l'accès à des fonctionnalités plus puissantes.

Le ciblage est basé sur le sujet de la conversation en cours, les discussions passées ou les interactions antérieures avec des publicités. Par exemple, un utilisateur cherchant des recettes de cuisine pourrait voir des annonces ciblées pour des services de livraison de repas.

OpenAI assure que les annonceurs ne recevront que des données agrégées sur les clics et les vues, et n'auront jamais accès au contenu des conversations privées.

Quelles sont les garanties pour les utilisateurs ?

OpenAI a mis en place plusieurs garde-fous. Les publicités seront absentes des conversations portant sur des sujets sensibles comme la santé, la santé mentale ou la politique. En outre, les utilisateurs de moins de 18 ans ne seront pas exposés aux publicités. Un contrôle sur les publicités qui s'affichent dans ChatGPT est également proposé.

Pour les utilisateurs de ChatGPT Free, il sera par ailleurs possible de désactiver les publicités en échange d'un nombre réduit de messages gratuits quotidiens. Une désactivation des publicités qui n'est pas au programme pour les abonnés au forfait ChatGPT Go.

Après l'attaque d'Anthropic

L'initiative d'OpenAI n'est pas passée inaperçue, surtout auprès de son concurrent Anthropic (Claude). Ce dernier a profité du Super Bowl pour diffuser une publicité raillant l'idée d'annonces dans les chatbots IA. La pique a vivement fait réagir Sam Altman, qui a qualifié la campagne de " clairement malhonnête ".

Le patron d'OpenAI défend son approche en la présentant comme un moyen de démocratiser l'accès à l'IA : " Nous pensons que tout le monde mérite d'utiliser l'IA et nous nous engageons en faveur de l'accès gratuit. "