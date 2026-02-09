Dans un contexte de vide stratégique suite à l'expiration du traité New START, Washington accuse publiquement Pékin d'avoir mené un essai nucléaire secret en 2020.

Cette révélation, faite par un haut responsable américain, pourrait justifier une reprise des essais américains et marque un tournant majeur dans la nouvelle course aux armements impliquant la Chine, la Russie et les États-Unis.

La fin d'une ère de contrôle et des accusations explosives

L'expiration du traité New START, le 5 février 2026, a laissé les deux plus grandes puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, sans aucune contrainte formelle sur leurs arsenaux pour la première fois depuis 1972.

C'est dans ce climat de défiance que l'administration Trump a choisi de rendre publique cette information sur la Chine. Selon Thomas DiNanno, Beijing aurait utilisé des techniques de "découplage" pour masquer l'explosion, en la réalisant dans une vaste caverne souterraine afin d'atténuer les signaux sismiques et d'échapper à la surveillance internationale. Le fragile équilibre du contrôle des armements semble s'être définitivement rompu.

Pékin dément, les experts internationaux s'interrogent

La réaction de Beijing ne s'est pas fait attendre. Son ambassadeur pour le désarmement, Shen Jian, a fermement rejeté ces "récits mensongers", accusant à son tour les États-Unis d'attiser une nouvelle course aux armements.

Fait notable, l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO), via son secrétaire exécutif Rob Floyd, a déclaré que son système de surveillance international n'avait détecté aucun événement compatible avec un essai nucléaire à la date mentionnée.

Des experts nuancent cependant cette affirmation, soulignant qu'un test de très faible puissance, comme celui allégué par Washington, pourrait potentiellement passer sous les radars des capteurs sismiques les plus sophistiqués.

Vers une nouvelle doctrine nucléaire américaine ?

Cette accusation n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie américaine plus large visant à inclure la Chine dans de futurs traités nucléaires trilatéraux, une proposition que Beijing a constamment refusée, arguant de la taille bien plus modeste de son arsenal.

En mettant la pression sur la Chine, l'administration Trump justifie sa propre posture, notamment la modernisation de son arsenal et la possible reprise des essais nucléaires américains, évoquée par le président lui-même.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a d'ailleurs qualifié de révolue l'ère de la "retenue unilatérale américaine", signalant un changement de paradigme majeur dans la politique de dissuasion du pays.

L'échiquier stratégique est désormais grand ouvert. Sans les garde-fous des anciens traités, et avec une méfiance croissante entre Washington, Moscou et un Pékin en pleine expansion militaire, la question est désormais de déterminer quelles seront les règles de nouvelle ère de compétition nucléaire, et surtout, les limites.