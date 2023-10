Pour une navigation à la fois plus rapide, plus facile et plus efficace sur internet, Google dévoile des améliorations qui concernent directement la barre d'adresse - ou l'omnibox - de Chrome.

Jusqu'à présent, l'autocomplétion d'une adresse ne fonctionnait qu'en saisissant de manière correcte le début de l'URL. Désormais, les suggestions pour un remplissage automatique prennent en considération n'importe quel mot d'une URL.

Annoncée plus intelligente, cette forme d'autocomplétion se base sur l'historique de recherche et les mots déjà utilisés pour chercher un site web en particulier, même s'ils ne sont pas nécessairement au début de l'URL. Le déploiement concerne d'abord Chrome sur ordinateur.

L'omnibox devient un moteur de recherche allégé ?

Sur ordinateur et sur mobile, la correction automatique des fautes de frappe lors de la saisie des adresses entre en vigueur. Une liste de suggestions s'appuie sur l'historique de navigation avec les sites qui ont été précédemment consultés.

Indépendamment d'une consultation antérieure ou d'une mauvaise saisie de l'URL, Chrome va en outre suggérer des sites populaires à mesure de la saisie dans la barre d'adresse.

Une autrement modification concerne la possibilité d'effectuer des recherches dans les dossiers de favoris directement depuis la barre d'adresse. À cet effet, il suffit d'indiquer le nom du dossier dans la recherche et des suggestions en rapport avec les mots qui suivent sont proposées.

Une meilleure lisibilité sur ordinateur

Sur ordinateur, Google annonce également une présentation visuelle améliorée et promet une barre d'adresse plus facile à lire, en plus d'être plus réactive.

Avec l'ensemble de ces changements, Google ne fait peut-être que s'adapter à des pratiques en évolution pour la recherche sur internet. Cette adaptation pourrait avoir une conséquence pour des visites moins fréquentes sur son moteur de recherche et produit phare.

Si elle est aujourd'hui déclenchée, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. À suivre au cours des prochains mois. Rappelons sinon que Google Chrome profite de l'arrivée d'un relooking.