Selon un rapport d'étude du cabinet Xerfi sur le marché de la cigarette électronique, le marché de la vape en France a représenté 1,45 milliard d'euros en 2023, avec une progression spectaculaire de 75 % en l'espace de trois ans.

Il y aurait de l'ordre de 3 millions de Français adeptes de la cigarette électronique, sans compter 1 million de vapoteurs occasionnels.

Cité par le syndicat interprofessionnel de la filière française de la vape (Fivape), le rapport indique que 60 % des ventes ont lieu en boutiques spécialisées, 25 % sur Internet et 15 % chez les buralistes. En la matière, l'offre est large.

CigaretteElec prône une vie sans tabac

Lancé en 2013 et basé à Marseille, CigaretteElec est un acteur en ligne de la cigarette électronique, de e-liquides, d'accessoires pour la vape et de pièces détachées qui revendique plus de 10 000 références, et dispose d'un entrepôt de plus de 2 000 m².

Avec un système de livraison express, CigaretteElec s'adresse à tous les types de vapoteurs. Une sélection de modèles pour les débutants et jusqu'aux experts, en couvrant une large gamme de budgets. Une section du site est même consacrée aux produits DIY à fabriquer soi-même et pour composer son propre e-liquide.

CigaretteElec dispose toutefois d'une collection de e-liquides élaborés par ses soins en France et en respectant les normes de sécurité en vigueur. « Nous fabriquons notre propre marque de e-liquides à proximité de notre siège, garantissant une fabrication 100 % française. »

Le positionnement de CigaretteElec est clairement affiché : « Le vapotage est une transition vers une vie sans tabac, puis sans dépendance à la nicotine. Ne vapotez pas si vous ne fumez pas. »

D'après un sondage Ifop pour le média et groupement « Je Suis Vapoteur », les utilisateurs de la cigarette électronique ayant déjà essayé d'autres méthodes pour arrêter de fumer jugent très majoritairement (66 %) qu'elle est plus efficace.

Vers l'interdiction des puffs

Cette année 2025 devrait être marquante pour la cigarette électronique en France. L'Assemblée nationale vient en effet d'adopter le texte d'une proposition de loi visant à interdire les dispositifs de vapotage à usage unique. Le Sénat se prononcera sur le texte le 13 février prochain pour une adoption définitive, sachant que la proposition de loi avait déjà été adoptée en première lecture par le Parlement.

La vente ou la distribution des puffs est dans le collimateur. Le texte stipule l'interdiction pour des dispositifs électroniques de vapotage « pré‑remplis avec un liquide et ne pouvant être rempli à nouveau, qu'ils disposent ou non d'une batterie rechargeable ». Une interdiction qui ne s'applique pas aux cartouches.

L'Agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) alerte en outre sur les effets indésirables graves avec le vapotage de substances psychoactives, dont les cannabinoïdes de synthèse. Elle lance un appel à la vigilance aux mélanges DIY.