Sur TikTok et Instagram se dessine, depuis quelques années, une nouvelle tendance : l'ère des "Cleaning Girls", ces influenceuses qui se filment en train de nettoyer, aspirer, briquer, repasser, bref de faire leur ménage à grand renfort de placement de produit.

Les comptes de ce genre explosent depuis 2 ans sur les deux plateformes, le phénomène ayant été porté par les années Covid et le confinement, occasion rêvée pour chacun de s'exprimer sur les réseaux sociaux et de partager son quotidien à la maison...

Depuis, ce sont des milliers de "cleaning girls" qui partagent chaque jour ou presque leurs astuces pour entretenir leur foyer. Le concept n'est pas vraiment nouveau et remonte à 2010 sur YouTube. Mais ce sont bien les années COVID qui ont donné un nouvel élan plus significatif à la tendance, le public étant au rendez-vous : certaines chaines spécialisées dépassent les 10 millions d'abonnés.

L'essor de la tendance est également à porter au crédit de Marie Kondo, une auteure japonaise qui sort, en 2018, un best-seller intitulé "La magie du rangement" écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires. Un succès qui valide la méthode, largement reprise par les influenceuses aujourd'hui, et qui dénote d'un intérêt mondial pour le sujet : il n'y avait plus qu'à trouver le média pour partager du contenu.

TikTok aura été la première plateforme à surfer sur ce regain d'intérêt pendant le Covid avec la chaine CleanTok qui dépasse les 70 milliards de vues. La chaine créée par une Finlandaise multiplie ainsi les publications à plus de 100 millions de vues.

Outre les nettoyages satisfaisants, les astuces et autres effets spectaculaires avant / après, ces vidéos nous renvoient parfois à l'esprit du Télé-achat : les influenceuses multiplient les sponsors pour une activité qui devient rapidement très lucrative à coup de contrats et placements de produit. Le passe-temps qui à l'origine visait à simplement partager son quotidien se transforme en véritable business. Et cela ne s'arrête pas là : certaines chaines opèrent un tournant professionnel avec la création de sociétés et la dispense de cours en ligne et du coaching personnalisé.