Les faits se sont déroulés le 24 janvier dans le comté de Tongjiang, une zone montagneuse de la province du Sichuan. Confronté à un terrain difficile d'accès, un éleveur a opté pour une solution radicale : acheminer ses animaux par voie aérienne. Une initiative qui a rapidement viré au fiasco, plongeant des milliers d'habitants dans le noir et l'incompréhension.

Comment une livraison high-tech a-t-elle viré au désastre ?

L'opération a dérapé dès le premier vol. Tôt le matin, profitant d'une faible visibilité qu'il pensait être un atout, l'agriculteur a lancé son drone de transport. Malheureusement, le câble retenant l'animal s'est rapidement et violemment emmêlé dans des lignes électriques. Le contact a provoqué un court-circuit immédiat, laissant l'appareil et sa cargaison suspendus à plusieurs mètres du sol.

Epic blackout in China caused by a pig flying on a drone



A humorous incident occurred at the end of January. A farmer decided to use a drone to transport an animal across mountainous terrain, but the drone hit power lines.



As a result, the pig got stuck, and thousands of people… pic.twitter.com/ZOvl1mNreA — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026

La conséquence fut instantanée : une panne d'électricité massive a paralysé tout le village de Tiefo. L'agriculteur, dépassé, a d'abord tenté de régler la situation seul avant de se résoudre à appeler les services techniques. Cet accident illustre parfaitement les dangers d'une technologie puissante utilisée sans précautions suffisantes à proximité des infrastructures critiques.

Quelles conséquences et quelles leçons pour la Chine ?

L'intervention a été longue et coûteuse. Une douzaine de techniciens a été mobilisée pendant près de dix heures pour sécuriser la zone, retirer l'engin et réparer le réseau. Les dégâts ont été estimés à 10 000 yuans, soit environ 1 200 euros. Cet événement en Chine n'est pas un simple fait divers, il révèle la tension entre l'innovation rapide dans les campagnes et la nécessaire adaptation des réglementations.

Au-delà de la panne, l'affaire a pris une tournure judiciaire. La police a ouvert une enquête, soupçonnant l'agriculteur d'avoir opéré dans une zone d'exclusion aérienne avec un appareil surchargé. Il risque des sanctions administratives et le remboursement des dommages. Cet incident, provoqué par le transport d'un cochon, met en avant un vide juridique concernant le transport animalier par drone, un secteur où les règles restent à écrire pour éviter de futurs chaos.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi utiliser un drone pour transporter un animal ?

L'agriculteur vivait dans une zone montagneuse particulièrement difficile d'accès, dépourvue de routes praticables. Le drone lui est apparu comme la solution la plus rapide et efficace pour acheminer ses bêtes jusqu'à l'abattoir voisin, contournant ainsi les obstacles géographiques.

L'usage de drones agricoles est-il fréquent dans le pays ?

Oui, les drones agricoles sont très répandus dans les campagnes chinoises. Ils sont majoritairement utilisés pour des tâches comme la pulvérisation de traitements ou la surveillance des cultures et du bétail. Leur utilisation pour le transport de charges lourdes, comme des animaux, reste encore expérimentale et mal encadrée.

Quel a été le sort du cochon impliqué dans l'accident ?

Les différentes sources relatant l'événement ne donnent aucune information précise sur le sort de l'animal. On ignore s'il a survécu au choc électrique et à sa suspension de plusieurs heures. Le mystère reste donc entier quant à sa destinée.