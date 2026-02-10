Initialement présentés comme des ordinateurs tournés vers l'intelligence artificielle grâce à leur NPU, les PC Copilot+ sont maintenant poussés sur le devant de la scène comme des solutions de choix pour le jeu vidéo.

Dans une nouvelle campagne de communication, l'entreprise suggère que ces machines préconfigurées sont la solution idéale pour s'épargner les complexités de l'assemblage, tout en fixant une nouvelle norme matérielle : 32 Go de mémoire vive pour les joueurs les plus exigeants.

Quelle est la configuration de jeu idéale selon Microsoft ?

Le géant de Redmond est très clair sur ses recommandations. Si 16 Go de mémoire vive sont jugés suffisants pour la plupart des titres, l'entreprise conseille fortement de passer à 32 Go de RAM pour les "joueurs sérieux". Une recommandation ironique, alors que les prix de la mémoire sont justement en pleine augmentation. Cette suggestion vise à garantir une expérience de jeu vidéo optimale, en particulier sur les titres gourmands ou lourdement moddés.

Pour accompagner cette recommandation, Microsoft détaille également des configurations types pour différents niveaux d'exigence :

Jeu d'entrée de gamme (1080p) : Un processeur AMD Ryzen 5 5600 ou Intel Core i5-12400, couplé à une carte graphique NVIDIA GTX 1660 Super ou AMD Radeon RX 6600.

Un processeur AMD Ryzen 5 5600 ou Intel Core i5-12400, couplé à une carte graphique NVIDIA GTX 1660 Super ou AMD Radeon RX 6600. Jeu milieu de gamme (1440p) : Un AMD Ryzen 5 7600 ou Intel Core i5-13600K avec une NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti ou une AMD Radeon RX 6700 XT.

Un AMD Ryzen 5 7600 ou Intel Core i5-13600K avec une NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti ou une AMD Radeon RX 6700 XT. Jeu haut de gamme (4K) : Un AMD Ryzen 7 7800X3D ou Intel Core i7-13700K avec une NVIDIA RTX 4080 ou une AMD Radeon RX 7900 XTX.

Pourquoi Microsoft présente-t-il les PC Copilot+ comme une alternative ?

L'argument principal de Microsoft est simple : éviter le casse-tête de l'assemblage. L'entreprise présente le choix et l'association des composants comme une corvée, alors que de nombreux passionnés y voient une partie intégrante du plaisir. Selon la firme, les PCs Copilot+ sont une solution clé en main, déjà optimisée avec les derniers processeurs, cartes graphiques et un design thermique pensé pour le jeu.

Cette approche vise clairement les utilisateurs qui préfèrent un appareil préconfiguré et prêt à l'emploi. Cependant, Microsoft avance des affirmations audacieuses sans fournir de benchmarks concrets. Impossible de savoir comment un de ces PC se comporte en conditions réelles face à une machine montée sur mesure, à prix équivalent. Le discours marketing semble vouloir simplifier à l'extrême un processus que beaucoup considèrent comme un hobby enrichissant.

Cette stratégie est-elle sans risque pour les consommateurs ?

Absolument pas. Le principal danger est la confusion. En mélangeant les messages, Microsoft risque d'induire en erreur les gamers les moins avertis. L'appellation "Copilot+ PC", à l'origine synonyme d'IA locale via un NPU dédié, ne garantit en rien des performances de jeu adéquates. Le message devient flou : un PC conçu pour l'IA est-il subitement devenu une bête de course pour le jeu ?

La nuance la plus importante concerne les modèles équipés de processeurs Snapdragon. Ces machines, basées sur l'architecture ARM, souffrent encore de problèmes de compatibilité majeurs avec l'écosystème du jeu sur PC. De nombreux titres ne se lancent pas, fonctionnent via une couche d'émulation qui dégrade les performances, ou sont bloqués par les logiciels anti-triche. Un "Copilot+ PC" n'est donc pas systématiquement un "PC de jeu". La vigilance est de mise.

Foire Aux Questions (FAQ)

16 Go de RAM sont-ils suffisants pour jouer ?

Oui, selon Microsoft, 16 Go de RAM restent suffisants pour la majorité des jeux actuels. Cependant, la firme recommande 32 Go comme la configuration "idéale" pour les joueurs sérieux qui utilisent des titres très exigeants ou des mods.

Tous les Copilot+ PCs sont-ils adaptés au jeu vidéo ?

Non, et c'est le point crucial. Il faut rester très prudent, notamment avec les modèles équipés de puces Snapdragon (ARM). Ces derniers peuvent rencontrer de sérieuses difficultés de compatibilité, des performances réduites et des problèmes avec les systèmes anti-triche, ce qui les rend inadaptés à de nombreux jeux PC.