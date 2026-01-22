Depuis début 2026, le Danemark a pris une décision radicale : son service postal public, PostNord, ne distribue plus de lettres. Une conséquence directe de l'effondrement des volumes, qui ont chuté de 90 % en vingt ans sous l'effet de la dématérialisation.

La tendance est mondiale, et la France n'y échappe pas. Le volume de courrier y est passé de 18 milliards de plis en 2009 à seulement 6 milliards en 2024, soit une baisse de près de 70 %. Un glissement qui interroge forcément sur la pérennité du modèle actuel.

Pourquoi le Danemark a-t-il franchi le pas ?

La situation danoise est un cas d'école de la transition numérique. Face à un effondrement des envois, PostNord a jugé le système obsolète et économiquement intenable. L'opérateur a donc stoppé net la distribution du courrier papier, supprimant au passage 1500 boîtes aux lettres et autant d'emplois. Désormais, les Danois doivent se tourner vers des alternatives privées, comme la société Dao, pour leurs envois postaux.

Seuls 80 millions de lettres devraient encore circuler en 2026 dans le pays, un volume résiduel qui ne justifiait plus le maintien d'une infrastructure publique aussi lourde. La décision radicale du Danemark illustre un arbitrage clair en faveur d'une gestion pragmatique, où le service public s'efface quand l'usage disparaît massivement.

Pourquoi la France ne suivra-t-elle pas cet exemple ?

En France, la situation de La Poste est radicalement différente, comme le martèle Stéphane Travert, président de l'Observatoire national de la présence postale (ONPP). L'entreprise est investie de quatre missions de service public jugées non négociables : le service universel postal, le transport de la presse, l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. Mettre fin à ces obligations "comme ça" est tout simplement inenvisageable.

Déléguer ces missions à des acteurs privés risquerait de creuser les inégalités territoriales, un scénario que les pouvoirs publics veulent à tout prix éviter. De plus, l'attachement des Français à leur facteur et à la présence postale reste un facteur social et politique majeur, bien loin de la situation danoise.

Quels changements attendre pour La Poste ?

Si un arrêt brutal est exclu, des ajustements sont inévitables. La Cour des comptes a déjà pointé du doigt une "dégradation" de l'institution, pressant l'entreprise d'accélérer sa transformation. La Poste doit donc optimiser son réseau et trouver des relais de croissance. Cela passe par une réduction progressive des points de contact, déjà visible dans des villes comme Paris, mais sans toucher à l'essentiel : la distribution six jours sur sept est garantie par la loi jusqu'en 2036 au minimum.

Cet effort d'adaptation au tout-numérique est déjà en cours, avec 200 millions d'euros investis chaque année dans la logistique verte et les solutions dématérialisées. La pression du e-commerce et des concurrents privés est forte, mais le cadre légal, y compris européen, impose le maintien d'un service universel postal de qualité jusqu'en 2033 au moins.

Foire Aux Questions (FAQ)

La distribution du courrier va-t-elle s'arrêter en France ?

Non, un arrêt de la distribution du courrier papier n'est absolument pas prévu en France à court ou moyen terme. Les missions de service public de La Poste garantissent le maintien de ce service essentiel sur tout le territoire.

Le nombre de jours de tournée des facteurs va-t-il diminuer ?

Non. La loi garantit une distribution du courrier six jours sur sept, et ce, au moins jusqu'en 2036. Ce principe fondamental du service postal français n'est pas remis en question malgré les nécessaires adaptations de l'entreprise.

Pourquoi le Danemark a-t-il arrêté la distribution publique du courrier ?

Le Danemark a fait ce choix en raison d'une chute spectaculaire de 90 % du volume de lettres en 20 ans, rendant le service public économiquement non viable. La population s'était déjà massivement tournée vers les solutions numériques pour ses communications.