L'affaire, qui remonte au mois d'avril dernier, a débuté par une agression brutale d'un couple dans la ville de Mijas. Un groupe de trois à quatre hommes masqués, vêtus de noir et armés, les a pris en embuscade. L'homme a été blessé par balle à la jambe en tentant de s'échapper, avant que le couple ne soit emmené de force dans une maison pour y être séquestré durant de longues heures.

Comment s'est déroulé ce kidnapping d'une violence inouïe ?

Pendant leur séquestration, les ravisseurs ont tenté par tous les moyens d'accéder aux portefeuilles numériques de leurs victimes pour leur dérober leurs actifs. L'objectif était clair : une extorsion de fonds numériques par la contrainte et la violence. La situation a connu un tournant tragique lorsque, vers minuit, la femme a été libérée par ses geôliers. C'est elle qui, malgré le choc, a pu donner l'alerte aux autorités en Espagne et déclencher l'enquête.

Son compagnon, en revanche, est resté aux mains du groupe criminel. Son corps sans vie a finalement été découvert plus tard dans une zone boisée de la localité. L'examen du corps a révélé des signes de violences multiples, en plus de sa blessure par balle initiale, témoignant de l'acharnement des criminels.

Quelle a été la réponse des forces de l'ordre face à ce crime ?

Sur la base du témoignage de la survivante, la Policía Nacional a immédiatement lancé une enquête d'envergure. Les investigations ont rapidement mis en évidence l'existence d'un groupe organisé et transnational, spécialisé dans ce type d'attaques. Six perquisitions ont été menées dans des domiciles à Madrid et Málaga, permettant de rassembler des preuves accablantes contre les suspects.

Les enquêteurs ont saisi deux armes de poing, dont une factice, une matraque, des vêtements tachés de sang ainsi que des vestiges biologiques. L'opération a abouti à l'arrestation de cinq individus en Espagne dans le cadre de cette affaire de kidnapping et de meurtre. En parallèle, une étroite collaboration avec la police danoise a permis d'inculper quatre autres personnes au Danemark, dont deux étaient déjà incarcérées pour des faits similaires.

Ce drame s'inscrit-il dans une tendance plus large ?

Ce crime sordide met en lumière un phénomène de plus en plus préoccupant dans l'écosystème des actifs numériques : les « wrench attacks » (ou attaques à la clé anglaise). Ce terme désigne les agressions physiques visant à forcer les détenteurs de crypto-actifs à céder par la violence l'accès à leurs portefeuilles. Loin d'être un cas isolé, cette affaire illustre une escalade de la violence.

D'autres cas ont été recensés en Europe, notamment en France avec l'enlèvement du cofondateur de la société Ledger ou la tentative de rapt visant la fille du fondateur de Paymium. La nature décentralisée et souvent anonyme de la cryptomonnaie la rend particulièrement attrayante pour des criminels prêts à user de la violence la plus extrême pour parvenir à leurs fins.