L'histoire de Dave Richards est celle d'une survie miraculeuse et d'une reconstruction technologique. En juillet 2021, ce cycliste de 75 ans a été fauché et traîné sous la voiture d'un chauffard ivre et au téléphone. Laissé avec des brûlures au troisième degré sur la moitié du visage et la perte d'un œil, il "n'osait plus [s]'exposer aux situations sociales". Aujourd'hui, il bénéficie d'une prothèse high-tech, grâce à un nouveau centre pionnier du NHS.

Qu'est-ce que ce nouveau centre de Bristol ?

Le "Bristol 3D Medical Center" est le premier centre de ce type au sein du NHS (le service de santé britannique). Il regroupe en un seul lieu le scan 3D, la conception numérique et l'impression. Amy Davey, scientifique reconstructive, explique que le scan de surface permet de capter le patient en mouvement.

Cela aide à créer des prothèses qui s'adaptent mieux aux mouvements naturels du visage, contrairement aux anciens moules en cire.

Comment la prothèse a-t-elle été fabriquée ?

Au lieu des anciens moulages désagréables que Dave Richards redoutait, l'équipe a utilisé un scan 3D pour créer le nouveau visage. La prothèse, fabriquée en résine plastique avancée et sûre pour la peau, imite parfaitement la couleur de sa peau, de ses cheveux et de son œil.





Le centre a aussi imprimé des attelles 3D pour son cou, aidant à assouplir les tissus cicatriciels et facilitant le port de la prothèse faciale.

Quelle est la réaction du patient ?

Dave Richards admet qu'il était "sceptique" au début du traitement. Mais il a été stupéfait par la technologie 3D. Bien qu'il vive "quotidiennement avec la douleur" de ses blessures, il affirme que la prothèse l'a aidé à retrouver confiance en lui.





Cinq mois après l'accident, il a repris le cyclisme en intérieur et espère bientôt retourner sur la route.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Dave Richards a-t-il perdu son œil ?

Les chirurgiens ont tenté de le sauver, mais ils craignaient qu'une infection ne se propage le long du nerf optique jusqu'au cerveau. L'ablation était la solution la plus sûre.

Qu'est-il arrivé au conducteur ?

Le conducteur, ivre et au téléphone, a été condamné à trois ans de prison. Il a été libéré après un an et demi pour bonne conduite, ce que Dave Richards déplore, déclarant qu'il doit "vivre avec la douleur" de ses blessures quotidiennement.

Cette technologie 3D est-elle courante ?

Elle est en plein essor. Ce centre de Bristol est le premier au Royaume-Uni à intégrer le scan numérique, la conception et l'impression 3D en un seul lieu au sein du NHS. Les imprimantes peuvent même utiliser des matériaux ressemblant à l'os pour des implants.