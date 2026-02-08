Face à la prolifération des débris spatiaux retombant chaque jour sur Terre, une équipe de scientifiques a développé une solution surprenante : utiliser les sismomètres, normalement dédiés à la détection des séismes, pour suivre leur descente.

Cette technique, publiée dans la revue Science, exploite les ondes de choc générées par les objets traversant l'atmosphère à des vitesses supersoniques pour localiser avec précision les zones d'impact potentielles.

Comment les sismomètres entendent-ils un débris spatial ?

Lorsqu'un débris spatial pénètre dans l'atmosphère, il se déplace bien plus vite que le son, générant un bang supersonique. Cette onde de choc se propage jusqu'au sol et provoque des vibrations, que les réseaux de sismomètres peuvent enregistrer. En cartographiant les capteurs activés successivement, les chercheurs peuvent reconstituer la trajectoire et la vitesse de l'objet.

L'équipe, menée par Benjamin Fernando de l'université Johns Hopkins, a validé la méthode en analysant la rentrée du module orbital chinois Shenzhou-15 en avril 2024. Les données de 125 sismomètres en Californie du Sud ont permis de suivre l'objet de 1,5 tonne se déplaçant à plus de 30 000 km/h, révélant une trajectoire décalée de près de 40 km par rapport aux prévisions de l'U.S. Space Command.

Quelle est la plus-value par rapport aux méthodes actuelles ?

Les systèmes radar traditionnels sont efficaces pour suivre un objet en orbite, mais leur précision diminue fortement lorsque celui-ci entre dans l'atmosphère de manière chaotique. La surveillance sismique offre donc un complément, sachant que les prévisions de rentrée peuvent être fausses de plusieurs milliers de kilomètres dans les pires cas.

La méthode permet de mesurer la trajectoire réelle après l'entrée atmosphérique, et non plus seulement de la prédire. " Quand un engin spatial commence à se disloquer et que le suivi devient confus, le sol l'entend toujours ", souligne Constantinos Charalambous, co-auteur de l'étude.

Pourquoi est-il si important de localiser rapidement ces débris ?

Certains débris peuvent contenir des matières dangereuses. Une localisation rapide permettrait de sécuriser les zones d'impact et d'éviter une potentielle contamination environnementale.

En outre, la combustion des débris peut libérer des particules toxiques dans l'atmosphère. Connaître leur trajectoire aide à anticiper les risques d'exposition pour les populations.