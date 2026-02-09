Âgé de 125 millions d'années et découvert en Chine, le fossile d'une nouvelle espèce d'iguanodontien est celui d'un jeune spécimen de dinosaure de 2,4 m, dont la peau est si bien préservée que les cellules cutanées sont encore visibles. La trouvaille d'une équipe de chercheurs internationaux, incluant des scientifiques du CNRS, a été publiée dans Nature Ecology & Evolution.

Quelles sont les caractéristiques de ce dragon épineux ?

Nommé Haolong dongi, ce qui signifie dragon épineux en chinois, ce dinosaure se distingue par des piquants cutanés creux de différentes tailles, le plus long atteignant 4 cm. Ces appendices, comparables à ceux d'un porc-épic, n'avaient jamais été observés chez un dinosaure.

Des analyses par scanners et coupes histologiques ont montré une conservation exceptionnelle, jusqu'aux noyaux des cellules de kératine fossilisée. Au-delà des piquants, le fossile révèle également de grandes écailles imbriquées le long de sa queue, une autre particularité pour un iguanodontien.

" Comprendre la microstructure interne de ces piquants était une clé d'identification de leur nature, bien différente des plumes ", souligne Ninon Robin, paléontologue au CNRS. La découverte démontre une diversité des protections cutanées chez les dinosaures.

À quoi servaient ces étonnantes structures ?

La fonction principale de ces piquants était très probablement défensive. Haolong dongi vivait sous la menace de petits dinosaures carnivores, et ces appendices représentaient un moyen de dissuasion efficace. Cette innovation évolutive lui offrait un avantage dans son écosystème du Crétacé.

Cependant, les chercheurs n'excluent pas d'autres rôles. Les piquants creux auraient pu jouer un rôle dans la thermorégulation, en aidant le dinosaure à réguler sa température corporelle dans un environnement où la moyenne annuelle était d'environ 10 °C.

Une fonction de perception sensorielle est également envisagée, bien que jugée moins probable par l'équipe scientifique.

N.B. : Source images : CNRS - Université de Rennes - Fabio Manucci.