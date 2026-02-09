Dès le début du mois de mars, Discord va mettre en place un changement qui touchera ses plus de 200 millions d'utilisateurs actifs par mois. La plateforme annonce le déploiement mondial des paramètres qui instaurent par défaut une expérience sécurisée pour les adolescents.

Quels changements pour les utilisateurs ?

Anciens comme nouveaux, les comptes basculeront sur une configuration restrictive. L'accès aux serveurs et canaux restreints par l'âge sera bloqué, et un écran noir sera affiché jusqu'à vérification de l'âge. Les filtres de contenu sensible seront activés et ne pourront être désactivés que par les adultes vérifiés.

La réception de messages directs provenant d'inconnus sera filtrée dans une boîte de réception séparée, et des avertissements apparaîtront lors de demandes d'amis potentiellement suspectes.

Seuls les adultes vérifiés pourront prendre la parole dans les Stages, les salons vocaux de type conférence de Discord.

Comment Discord compte-t-il vérifier l'âge des utilisateurs ?

Pour prouver leur majorité, les utilisateurs auront plusieurs options. La première est une estimation de l'âge par analyse faciale par le biais d'un selfie vidéo, et pour laquelle Discord souligne un processus qui s'effectue entièrement sur l'appareil. La seconde option consiste à soumettre une pièce d'identité à des partenaires tiers.

Discord insiste sur la protection de la vie privée et affirme que les documents d'identité sont " supprimés rapidement, dans la plupart des cas, immédiatement après la confirmation de l'âge ".

En parallèle, Discord déploiera un modèle d'inférence d'âge s'appuyant sur l'analyse des métadonnées pour identifier les adultes.

Une incidence attendue sur le nombre d'utilisateurs

La décision de Discord fait écho à d'autres initiatives du même genre, dont de la part de Roblox pour l'accès au chat. Un test a été mené en amont en Australie et au Royaume-Uni. Discord s'attend à un certain impact sur le nombre d'utilisateurs.

Pour mieux comprendre les besoins de sa jeune audience, Discord crée en outre un conseil consultatif composé d'une dizaine d'adolescents. Il aura pour mission de guider les futures politiques et fonctionnalités de la plateforme.