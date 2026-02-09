C'est un coup dur pour pour les abonnés à l'offre la plus chère. Depuis plusieurs jours, les utilisateurs de Disney+ en Europe, et particulièrement en France, constatent une baisse drastique de la qualité visuelle. Les formats haut de gamme comme le Dolby Vision, le HDR10+ et même la 3D pour l'Apple Vision Pro ont été désactivés sans préavis.

Une dégradation du service qui transforme la promesse "Premium" en une véritable coquille vide.

Pourquoi la qualité d'image a-t-elle subitement chuté ?

Officiellement, le service client de Disney+ évoque de simples "défis techniques". Une explication laconique qui peine à masquer une réalité bien plus complexe et surtout, juridique. Concrètement, les standards HDR dynamiques, qui optimisent l'image scène par scène, ont été remplacés par le HDR10 de base, un format bien moins performant. La différence est notable sur les téléviseurs compatibles.

Bonjour! La prise en charge de Dolby Vision sur Disney+ est actuellement indisponible dans plusieurs pays européens en raison d'un souci technique. Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption et nous mettons tout en œuvre pour la résoudre. Nous vous tiendrons… — Disney+ Help (@DisneyPlusHelp) February 4, 2026

Pour les possesseurs d'Apple Vision Pro, la perte est encore plus sévère : la section 3D a été purement et simplement supprimée de l'interface. La raison est technique mais découle du même problème : les fichiers vidéo 3D sont encapsulés avec des profils Dolby Vision. En désactivant ce dernier, la plateforme a donc été contrainte de sacrifier tout son catalogue en trois dimensions.

S'agit-il vraiment d'un problème technique ?

La piste technique ressemble de plus en plus à un écran de fumée. Plusieurs médias spécialisés, notamment allemands, pointent vers un conflit de propriété intellectuelle qui impacte la France et ses voisins. Le responsable désigné est InterDigital, une entreprise américaine qui détient des milliers de brevets essentiels liés à l'implémentation et à la diffusion du Dolby Vision en streaming.

Cette société a attaqué Disney en justice devant le tribunal de Munich, accusant le géant du divertissement d'utiliser ses technologies sans licence valide. L'injonction émise par le tribunal allemand aurait forcé Disney à couper le signal pour ne plus enfreindre les brevets en question, avec des conséquences qui dépassent largement les frontières de l'Allemagne, touchant aussi la Belgique ou les Pays-Bas.

Quelles sont les conséquences pour les abonnés ?

Pour l'instant, les abonnés sont les grands perdants de ce bras de fer juridique. Ceux qui paient 15,99 euros par mois pour l'offre Premium se retrouvent avec un service amputé de ses principaux avantages techniques, comme le HDR10+. La seule supériorité restante face à l'offre Standard est la 4K et les quatre écrans simultanés, mais sans l'apport qualitatif crucial du HDR dynamique.

Face à cette situation, plusieurs options se dessinent : utiliser un VPN pour se localiser aux États-Unis, tenter de négocier une promotion avec le service client ou, plus radicalement, se désabonner. Disney n'a communiqué aucun calendrier pour un retour à la normale, laissant planer le doute sur une résolution rapide de ce litige coûteux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon abonnement Premium est-il toujours intéressant ?

L'intérêt est fortement diminué. Sans le Dolby Vision et le HDR10+, son principal avantage par rapport à l'offre Standard reste la définition 4K UHD et la possibilité de visionner sur quatre écrans simultanément. La plus-value qualitative sur l'image est désormais très faible.

La 3D va-t-elle revenir sur l'Apple Vision Pro ?

Le retour de la 3D est directement lié à celui du Dolby Vision. Tant que le litige avec InterDigital ne sera pas résolu par un accord financier ou une longue bataille juridique, il est très peu probable que la fonctionnalité soit réactivée en Europe.

Suis-je concerné si je ne suis pas en France ?

Oui, le problème affecte plusieurs pays européens. Les témoignages confirment que l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas subissent les mêmes restrictions. La dégradation du service semble s'appliquer à une grande partie du continent européen.