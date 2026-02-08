La rumeur a pris fin aussi vite qu'elle était apparue. Suite à un article de Reuters suggérant que Starlink explorait la création de son propre terminal mobile, Elon Musk a utilisé sa plateforme de prédilection, X, pour clarifier la situation.

Sa réponse, laconique mais sans équivoque, a mis un terme aux espoirs de voir un nouvel acteur majeur bousculer le marché des terminaux mobiles. Les opérateurs télécom peuvent-ils souffler pour autant ?

Des spéculations alimentées par le passé

Ce n'était pourtant pas une simple chimère. L'idée d'un téléphone Starlink a été nourrie par Musk lui-même. Dans des échanges passés, il avait admis qu'un tel projet n'était "pas exclu à un moment donné", esquissant même les contours d'un appareil très différent, optimisé pour les réseaux neuronaux et une orientation vers l'intelligence artificielle.

Illustration IA

Ces commentaires, combinés à l'ambition connue de l'entrepreneur, ont suffi à déclencher une vague d'anticipation. Beaucoup voyaient déjà un appareil capable de se connecter directement à la constellation de satellites en orbite basse, offrant une connectivité inégalée et une rupture technologique attendue depuis des années sur un marché jugé en manque d'innovation radicale.

La priorité : la connectivité directe aux appareils

Plutôt que de se lancer dans la fabrication de matériel grand public, un secteur déjà saturé, Starlink a choisi une voie différente et pragmatique. L'entreprise se concentre sur le développement de services de connectivité "direct-to-device", dont l'objectif est de permettre aux smartphones standards de se connecter au réseau satellite sans aucune modification matérielle.

Des partenariats stratégiques ont déjà été noués, notamment avec l'opérateur T-Mobile aux États-Unis, tandis que le service est également déployé en Ukraine.

Illustration IA

Cette collaboration vise à fournir des services de messagerie et de localisation d'urgence dans les zones blanches, là où les réseaux cellulaires traditionnels ne passent pas.

Des discussions auraient même eu lieu avec des géants comme Apple, signe que la stratégie est bien ancrée et pourrait

Un futur connecté, mais sans téléphone dédié ?

La vision à long terme d'Elon Musk reste inchangée : fournir une couverture cellulaire globale depuis l'espace. Le démenti actuel ne signifie pas un abandon de cette ambition, mais plutôt un ajustement de la méthode.

La priorité est d'abord d'étendre et de fiabiliser le réseau de satellites Starlink avant d'envisager de nouvelles incursions matérielles.

En fin de compte, si la technologie de communication directe entre satellite et smartphone devient universelle et performante, la nécessité d'un appareil dédié pourrait simplement disparaître.

L'avenir de la connectivité mobile se jouera peut-être moins sur le terminal que sur le réseau qui l'alimente, un domaine où SpaceX a une avance considérable. La question reste donc ouverte pour le long terme.