Dès aujourd'hui, les voyageurs de 38 pays, dont la France, souhaitant se rendre aux États-Unis sans visa doivent obligatoirement déclarer leurs comptes de réseaux sociaux des cinq dernières années.

Cette nouvelle mesure, intégrée au formulaire ESTA, complexifie la préparation des voyages et soulève des questions sur la surveillance des données personnelles à des fins de sécurité nationale.

Que change concrètement cette nouvelle réglementation ESTA ?

Au cœur de cette nouvelle procédure se trouve une exigence claire : tout demandeur d'une autorisation de voyage électronique (ESTA) doit désormais fournir une liste exhaustive de ses identifiants sur les réseaux sociaux pour les cinq dernières années.

Cette obligation concerne les plateformes majeures comme Facebook, X ou Instagram. La mesure s’inscrit dans un renforcement global des contrôles, justifié par l'administration américaine comme un outil essentiel pour prévenir les "menaces à la sécurité nationale".

En plus des profils en ligne, les voyageurs devront également déclarer tous les numéros de téléphone utilisés sur les cinq dernières années et toutes les adresses e-mail des dix dernières années.

Les autorités précisent qu'aucun mot de passe n'est demandé et que seuls les contenus publics seront examinés. Cependant, la découverte d'éléments jugés suspects pourrait entraîner des vérifications complémentaires à l'arrivée, l'agent d'immigration conservant le pouvoir final sur l'admission sur le territoire.

Quelles sont les conséquences pour les voyageurs et le tourisme ?

L'impact sur la préparation des voyages est immédiat. Les autorités estiment le temps supplémentaire pour remplir la demande ESTA à environ 30 minutes, mais l'onde de choc pourrait être bien plus large.

La nécessité de retrouver d'anciens comptes ou de vérifier la cohérence de ses profils publics risque de complexifier les démarches, notamment pour les départs de dernière minute. Cette nouvelle contrainte est perçue par certains acteurs du secteur comme un véritable frein au développement touristique.

Les professionnels, des agences de voyages aux compagnies aériennes, s'inquiètent d'un possible "effet dissuasif" sur les touristes européens. Face à une procédure administrative plus lourde, beaucoup pourraient se détourner de la destination États-Unis, déjà boudée par les visiteurs internationaux avec un recul de 6 % l'an passé.

Dans ce contexte, un conseil unanime émerge : anticiper et, surtout, ne jamais mentir à l'administration américaine, sous peine de se voir refuser l'entrée, voire d'être banni pour de futurs voyages.

Cette surveillance numérique est-elle une pratique isolée ?

Si la démarche américaine est particulièrement poussée, elle n'est pas totalement inédite sur la scène mondiale. En Amérique latine, des pays comme la Colombie intègrent déjà la déclaration des noms d'utilisateur de plateformes sociales dans certaines de leurs procédures de visa.

La surveillance des profils publics devient ainsi un outil de plus en plus courant pour vérifier la cohérence des informations fournies par les demandeurs. En revanche, la pratique reste moins systématique dans d'autres régions.

Ni le Canada ni la majorité des pays européens n'exigent à ce jour un historique aussi détaillé pour des séjours touristiques de courte durée. Cependant, la vérification des contenus en ligne se généralise pour les demandes de long séjour ou les contrôles de sécurité liés à l'emploi ou aux études.

Reste à voir si cette nouvelle exigence américaine accentuera la désaffection des voyageurs ou si elle préfigure une nouvelle norme dans les contrôles migratoires mondiaux.