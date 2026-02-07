L'entreprise Faraday Future a officiellement annoncé la création de FF EAI-Robotics Inc., une nouvelle filiale dédiée à la conception et la production de robots.

Cette annonce s'accompagne du lancement d'une première gamme de trois modèles : deux robots humanoïdes et un quadrupède. Ce pivot stratégique intervient quelques jours seulement après que Tesla a confirmé vouloir réorienter ses capacités de production vers son propre projet, le robot Optimus.

Un passif pour le moins contrasté

L'histoire de Faraday Future est marquée par une décennie de promesses grandioses et de réalisations mitigées. L'entreprise, qui se positionnait à l'origine comme le "Tesla killer", a peiné à concrétiser la production en série de son modèle phare, le FF91, un véhicule électrique de luxe au tarif prohibitif de 180 000 dollars.

Concept FFZero1

Les annonces spectaculaires, souvent organisées à Las Vegas, sont devenues une marque de fabrique de la compagnie. Du concept FFzero1 il y a dix ans aux plus récentes stratégies mêlant cryptomonnaies et écosystèmes partagés, l'entreprise a souvent privilégié la communication sur la production effective, alimentant un scepticisme tenace chez les observateurs.

Une gamme de robots pour tous les usages ?

La nouvelle offre robotique se décline en trois produits distincts pour couvrir différents segments de marché. Le modèle le plus avancé, le FF Futurist, est un humanoïde de taille réelle présenté comme un "expert polyvalent" pour les rôles professionnels, affiché à partir de 34 990 dollars. Faraday Future affirme qu'il sera le premier robot humanoïde produit en masse aux États-Unis.

Vient ensuite le FF Master, un humanoïde plus athlétique et accessible, proposé à 19 990 dollars et pensé comme un "maître d'action intelligent". Enfin, le FX Aegis, un robot quadrupède conçu pour la sécurité et la compagnie, est commercialisé à 2 499 dollars.

Pour débloquer des fonctionnalités avancées, un "pack de compétences écosystémiques" est proposé en supplément, coûtant entre 1 000 et 5 000 dollars.

Entre ambition démesurée et scepticisme ambiant

Si l'entreprise se vante déjà d'avoir enregistré plus de 1 200 précommandes professionnelles, de nombreuses inconnues demeurent. Les spécifications techniques essentielles, comme l'autonomie des batteries ou la capacité de charge des robots, n'ont pas encore été communiquées.

La véritable valeur de ces machines résidera dans leur intelligence artificielle et leur logiciel, un domaine où tout reste à prouver. Ce virage radical est perçu par beaucoup comme une tentative de capter l'attention des investisseurs en surfant sur la vague de l'IA, à l'image de la stratégie "Dual Flywheel" liée aux cryptomonnaies.

L'échéance de livraison, annoncée pour la fin du mois de février 2026, semble extraordinairement optimiste et sera le premier véritable test pour juger de la crédibilité de ce nouveau chapitre pour Faraday Future.