À une époque dominée par le cloud et les SSD ultra-rapides, l’idée de démarrer un ordinateur depuis une disquette semble relever de l'archéologie informatique. C'est pourtant le défi relevé par Floppinux, un projet indépendant lancé en 2021 par Krzysztof Krystian Jankowski. Récemment mis à jour, il démontre qu'un système d'exploitation moderne peut encore tenir dans les 1,44 Mo d'un support que beaucoup croyaient définitivement disparu.

Comment un système aussi complexe peut-il tenir sur un support si limité ?

La clé de cette prouesse réside dans une optimisation extrême de chaque composant. Le projet s'appuie sur une version spécifique du noyau Linux et sur BusyBox, une boîte à outils logicielle qui regroupe les commandes Unix essentielles en un seul exécutable de taille réduite. Chaque élément superflu est éliminé pour ne conserver que le strict nécessaire au fonctionnement d'un terminal en ligne de commande.

Cette approche minimaliste permet à Floppinux de s'exécuter sur n'importe quelle machine x86 32 bits, y compris des antiquités comme les PC équipés d'un processeur Intel 80486. Le système est bootable directement depuis le lecteur de disquette, offrant une expérience utilisateur brute et directe, un clin d'œil assumé aux origines de l'informatique personnelle.

Quelle est la signification de cette dernière mise à jour ?

La version 0.3.1 de Floppinux intègre le kernel Linux 6.14. Ce n'est pas un choix anodin : il s'agit de la dernière version du noyau officiellement compatible avec le jeu d'instructions des puces i486. Cette mise à jour marque donc symboliquement la fin d'une ère, celle où le célèbre système d'exploitation open source pouvait encore tourner sur des architectures matérielles extrêmement contraintes.

Au-delà de l'aspect symbolique, cette version apporte une nouveauté de taille : un espace de stockage persistant de 264 Ko. Cette petite partition sur la disquette elle-même permet de sauvegarder des fichiers ou des réglages entre deux sessions, transformant ce qui pourrait être un simple gadget en un micro-environnement de travail, certes très limité, mais parfaitement fonctionnel.

À qui s'adresse réellement un tel projet ?

Évidemment, Floppinux ne vise pas à remplacer les distributions modernes. Sans interface graphique, l'utilisateur doit se contenter d'un shell, de l'éditeur de texte Vi et des commandes de base. Le projet s'inscrit davantage dans une démarche pédagogique et nostalgique, à l'image d'initiatives comme « Linux From Scratch » qui encouragent à construire son propre système pour en comprendre les rouages.

Il s'adresse aux passionnés, aux développeurs curieux et à tous ceux qui aiment les défis techniques. C'est un rappel que l'informatique n'est pas seulement une course à la puissance, mais aussi un art de l'ingéniosité et de la sobriété.