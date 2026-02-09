En ce moment, Cdiscount Mobile propose plusieurs forfaits cachés, non visibles sur la page d'accueil avec les autres offres.

Parmi eux se trouve le forfait 130 Go 5G à seulement 6,99 €/mois, qui combine une enveloppe data massive, l'accès au réseau ultra-rapide et une flexibilité totale sans engagement de durée, le tout à un prix vraiment avantageux.

Le forfait en détail

➡️ Data 5G : 130 Go en France métropolitaine (réseau Bouygues Telecom).

➡️ Prix fixe : 6,99 € par mois, sans augmentation prévue après la première année.

➡️ Usage Europe/DOM : 29 Go de données incluses pour vos déplacements.

➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités.

➡️ Frais d'entrée : carte SIM à seulement 1 € lors de la commande.

Pourquoi choisir cette offre ?

En proposant la carte SIM à 1 € au lieu des 10 € habituels, Cdiscount Mobile réduit le coût de souscription au strict minimum. C'est l'offre idéale pour ceux qui consomment beaucoup de vidéo ou qui souhaitent utiliser leur téléphone comme point d'accès Wi-Fi performant.

Le réseau utilisé est celui de Bouygues Telecom, garantissant une couverture de qualité sur l'ensemble du territoire. Enfin, l'absence d'engagement vous permet de garder le contrôle total.

⚡️Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 130 Go 5G à 6,99 €/mois⚡️





Et voici les deux autres forfaits cachés du moment chez Cdiscount Mobile :