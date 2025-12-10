YouPrice propose "Le Voyage", une offre éphémère de 300 Go conçue pour donner accès à la 5G sur le réseau Orange à un tarif contenu.

Au-delà du volume de données impressionnant pour la France, il intègre des destinations internationales souvent facturées en option, comme la Suisse ou l'Amérique du Nord. C'est une solution tout-en-un conçue pour ceux qui veulent une connexion puissante sans jamais avoir à surveiller leur consommation.

Le forfait en détail

Tarif : 14,99 € par mois .

. Réseau : vous bénéficiez de la qualité Orange , incluant la 5G .

, incluant la . Carte SIM : 5 € à régler à la commande.

Pour vos usages en France métropolitaine, vous avez accès à 300 Go de données par mois (en 4G/4G+/5G). Les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France.

Pour vos usages à l'étranger, l'offre inclut une enveloppe de 30 Go (déduite de votre total global) utilisable dans deux catégories de zones :



1. Europe et DOM : la zone classique incluant l'UE.

2. Zones 1ter et 2bis : c'est le point fort du forfait, car cela inclut la Suisse, l'Andorre, ainsi que l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada).

Pourquoi 300 Go, c'est vraiment intéressant ?

Avoir 300 Go peut sembler démesuré pour un utilisateur moyen, mais cela transforme radicalement l'usage que l'on fait de son smartphone. Voici pourquoi ce volume peut être un atout stratégique :

1. Une véritable alternative à la Box internet



Avec 300 Go sur le réseau 5G d'Orange, votre téléphone devient un modem ultra-puissant.



⚡️L'usage clé : le partage de connexion. Si vous n'avez pas la fibre chez vous, ou si vous êtes étudiant, vous pouvez connecter votre ordinateur, votre tablette et votre TV à votre téléphone. La vitesse de la 5G est souvent supérieure à celle de l'ADSL classique.

2. Le streaming haute qualité sans contrainte



La vidéo est l'usage le plus gourmand en données.



➡️ Avec 300 Go, vous pouvez regarder environ 40 à 50 heures de streaming en 4K chaque mois.

➡️ Si vous regardez en qualité standard (HD), c'est quasiment illimité : vous pouvez laisser tourner Netflix, YouTube ou Twitch plusieurs heures par jour sans épuiser votre forfait.

3. Une tranquillité d'esprit absolue

Vous profitez de votre téléphone sans stress.



➡️ Plus besoin de chercher des réseaux Wi-Fi publics (souvent peu sécurisés) dans les hôtels ou les gares.

➡️ Plus besoin de couper la data pour économiser vos gigas à la fin du mois.

➡️ Vous pouvez effectuer toutes vos mises à jour d'applications et télécharger des jeux lourds directement en 5G, où que vous soyez.

4. Le télétravail en mobilité



Pour les professionnels, 300 Go permettent de travailler n'importe où en envoyant des fichiers lourds et en faisant des appels vidéo en HD toute la journée, sans craindre la coupure.

