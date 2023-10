Depuis plusieurs semaines se joue dans les coulisses de l'Assemblée nationale ce qui pourrait se présenter comme la fin des services de VPN dans l'hexagone.

Au coeur du débat, l'adoption d'une loi au Sénat visant à sécuriser l'espace numérique à laquelle une trentaine de députés souhaite apposer un amendement supplémentaire.

Proposé en première lecture hier, l'amendement proposé par des députés Horizons et apparenté vise à renforcer les termes de la loi sur la confiance dans l'économie numérique adoptée le 21 juin 2004. Le projet souhaite concrètement interdire aux marchés applicatifs la diffusion "d'applications mobiles de réseau privé virtuel (VPN) à titre onéreux ou à titre gratuit ne permettant pas l'accès à un réseau internet non soumis à la législation et réglementation française ou européenne."

Une mesure en l'air ?

En clair, il s'agirait d'interdire à Google, Apple, Amazon et autres plateformes d'applications mobiles de diffuser des services de VPN qui ne se soumettent pas aux lois françaises et européennes. Le texte précise " Force est de constater que les utilisateurs peuvent aisément s'extraire de ce cadre législatif protecteur en ayant recours à un VPN les localisant dans un pays ne disposant pas d'une législation de protection similaire." Une amende est évoquée pour les plateformes qui ne se soumettraient pas à cette mesure "ne pouvant excéder 1% de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent".

Sous couvert de souhaiter protéger les internautes français, la mesure vise surtout à sanctionner l'incapacité de l'état à encadrer ce type de service : "L'impossibilité technique d'encadrer le recours à des VPN ...cet amendement vise toutefois à mettre ce sujet en lumière afin, à terme, de trouver une solution technique pertinente et efficace "

Chose intrigante également, la mesure ne concernerait que les marchés applicatifs mobiles... Alors que la majorité des services VPN est utilisée depuis des PC qui ne sont pas mentionnés.