Sur le réseau social X, le compte officiel des Free Centers (@Free_Center) de Free a publié hier une sorte de petite énigme, comme il a déjà pu le faire à plusieurs reprises par le passé. Sauf qu'en cette période… cette publication a pu laisser croire à un indice au sujet de la prochaine Freebox. Initialement attendue pour la fin de cette année, cette dernière devrait manquer ce rendez-vous, selon toute vraisemblance.

Accompagnée d'un message " Bientôt… ", une image du boîtier serveur de la Freebox Delta laisse entrevoir le code secret 91:22 sur l'affichage LED. Sachant que la Freebox V9 doit prendre le relais de la Freebox Delta dans le haut de gamme, le code 91:22 a été sujet à diverses interprétations.

Parmi les hypothèses, celle ayant remporté le plus d'adhésion a été le " 9 " pour V9 , le " 1 " pour le mois de janvier et le " 22 " pour déterminer le jour. De quoi imaginer une annonce pour la Freebox v9 le 22 janvier 2024, même si ce sera un lundi et pas un mardi qui est le jour traditionnellement consacré aux annonces de Free.

C'était l'annonce d'une nouvelle boutique Free

Ce n'était toutefois pas la peine de se torturer l'esprit et d'imaginer un quelconque rapport avec la Freebox V9. Rebaptisé Les boutiques Free (@Free_boutiques) depuis quelques heures, le compte sur X vend la mèche.

91 : bientôt une boutique #Free à #Bretigny-sur-Orge. Envie de faire découvrir les innovations Free aux habitants de l'Essonne ?

?https://t.co/hfI6y3tIlP pic.twitter.com/SDLrebT98z — Les boutiques Free (@Free_boutiques) December 13, 2023

Il fallait comprendre l'ouverture prochaine d'une nouvelle boutique Free (ou Free Center, selon l'ancienne dénomination) à Brétigny-sur-Orge. Située dans le département de l'Essonne en région Île-de-France, cette commune a pour code postal 91220.

L'année dernière, un procédé similaire de communication avait été utilisé pour annoncer l'ouverture d'un Free Center dans la ville de Brest. Une même image de serveur de la Freebox Delta avec un affichage LED bloqué pour laisser deviner les lettres de la ville bretonne.