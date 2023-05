En prévision des French Days 2023 qui se dérouleront du mercredi 3 mai au mardi 9 mai, idealo, le comparateur de prix appartenant au groupe Axel Springer et leader en France et en Europe, a étudié les habitudes d'achat des citoyens français et révélé la liste des articles les plus demandés ainsi que les offres à saisir absolument !

Selon Idealo : "Malgré l'inflation, les Français ne perdent pas espoir de trouver des promos pour la PS5 ou des smartphones Samsung ou Apple. Cette année, il est à noter qu’il y a plus d'alertes prix pour les modèles un peu plus anciens (iPhone 13, Galaxy S20, S21) que pour les tout derniers modèles (iPhone14, Samsung Galaxy S23). Signe de compromis, entre budget et fidélité à la marque" explique ainsi Anna Perret-Silberberg, responsable communication chez idealo France.

Quelles sont les catégories de produits à surveiller cette année ?

Les French Days de printemps attirent l'attention des Français qui cherchent à obtenir des réductions alléchantes allant jusqu'à -13% sur leurs catégories de produits préférées, avec les smartphones en tête des produits les plus surveillés. Le classement comprend des produits high-tech et électroménagers, mais aussi des outsiders tels que les baskets qui ont chuté de 12 places et les Lego qui ont gagné 7 places par rapport à l'année dernière.

French Days printemps 2023 : quelles promos souhaitées ?

La console de jeu PlayStation 5 de Sony, version standard, est encore une fois le produit le plus populaire auprès des consommateurs français, qui espèrent la trouver avec une réduction de 11% sur son prix d'origine. Les AirPods 3 d'Apple et les AirPods Pro 2 occupent respectivement la deuxième et la troisième place de ce classement. La classification de cette année présente également de nouveaux produits électroménagers, notamment deux aspirateurs Roborock (Roborock S7 (360) - Roborock S7 Pro Ultra) et la shampouineuse Bissell SpotClean Pet Pro, très prisés par les propriétaires d'animaux de compagnie. La célèbre marque Dyson a été évincée de ce classement de 2023.

Petit retour en arrière, on achetait quoi l'année dernière ?

L'édition printanière des French Days de 2022 a été décevante pour les consommateurs qui espéraient des remises plus importantes. La meilleure réduction a été observée pour les tondeuses à gazon, avec une baisse de prix de 7%. Les réductions pour les autres produits étaient modestes, allant de 1% à 3% pour les chaussures de course, les baskets, les cartes audios et les smartphones. Cependant, les processeurs et les appareils photo hybrides ont vu leurs prix augmenter de 4% pendant la période des French Days de 2022.

Cette année 2023 semble plus propice aux bonnes affaires. Si, l'année dernière, les promotions n'étaient pas forcément de la partie, l'inflation faisant, elles devraient être plus présentes et importantes cette année.