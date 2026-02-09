La chaîne Game One, monument du paysage audiovisuel français dédié aux jeux vidéo, fermait ses portes fin décembre dernier sur décision de son propriétaire , le groupe Paramount Skydance. Une annonce brutale qui laissait une équipe soudée et une communauté de fans orphelines. Mais la promesse d'un retour rapide, portée par la figure historique Julien Tellouck, n'était pas vaine. La machine est relancée : la bande se reforme sous une nouvelle identité, "La Team", et s'apprête à conquérir le web.

Comment s'organise ce grand retour en ligne ?

Pour marquer le coup, et sans doute pour des raisons de droits, l'émission change de nom. Fini Team G1, place à l'essentiel : "La Team". Une nouvelle identité pour un nouveau départ, mais avec la même bande de passionnés. La diffusion principale se fera sur une chaîne Twitch fraîchement créée pour l'occasion, baptisée "LaTeamLeRespawn". Le rendez-vous est fixé : le premier direct aura lieu le mercredi 11 mars.

L'atout majeur de ce nouveau format est sa flexibilité et son accessibilité. Le concept de multi-diffusion sera au cœur du dispositif. Chaque membre de l'équipe pourra co-streamer l'émission sur sa chaîne personnelle, démultipliant ainsi l'audience potentielle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme, Julien Tellouck hébergera également le direct et les replays sur sa propre chaîne YouTube. L'objectif est clair : être partout, avec même des déclinaisons verticales prévues pour TikTok et Instagram.

Quel est le concept de cette nouvelle émission ?

Les fans ne seront pas dépaysés. "La Team" conserve l'ADN qui a fait le succès de l'émission originale. Le format restera un talk-show hebdomadaire d'environ deux heures, diffusé en direct chaque mercredi. Au programme : des débats et des analyses sur toute l'actualité du jeu vidéo et de la pop culture, des sorties cinéma aux mangas, le tout porté par la bonne humeur et la complicité légendaire de l'équipe.

La "dream team" se reforme au grand complet. On retrouvera Julien Tellouck aux commandes, entouré de ses acolytes de toujours : Marcus, Kayane, Anh Phan, Gen1us, Thomas Grellier, NewTiteuf et Shyvahna. Cette continuité était une condition essentielle, non seulement pour le public, mais aussi pour l'équipe qui souhaitait "rester tous ensemble". La nouvelle version de l'ancienne émission Team G1 promet donc de retrouver la même alchimie, adaptée aux codes et à l'interactivité d'Internet.

Est-ce la fin définitive de l'aventure télévisuelle ?

Ce passage au tout numérique est-il un point de non-retour ? Pas si sûr. Selon plusieurs membres de l'équipe, dont Marcus, cette renaissance sur Twitch est avant tout une manière de "tenir la baraque" et de garder le lien précieux avec la communauté. C'est une solution agile pour continuer d'exister en attendant une potentielle opportunité de revenir sur le petit écran.

En coulisses, la partie est loin d'être terminée. L'équipe et une agence marketing travaillent activement à trouver des sponsors pour pérenniser ce nouveau modèle économique. Plus important encore, Julien Tellouck a confirmé que des discussions étaient en cours avec "plusieurs sociétés" intéressées par un rachat de la marque Game One. L'espoir d'une résurrection de la chaîne n'est donc pas abandonné, et ce retour en force sur le web pourrait bien servir de tremplin.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de la première de "La Team" ?

La grande première de la nouvelle émission "La Team" est programmée pour le mercredi 11 mars 2026. Le rendez-vous sera ensuite hebdomadaire, tous les mercredis.

Où pourra-t-on voir l'émission en direct et en replay ?

La diffusion principale en direct se fera sur la chaîne Twitch "LaTeamLeRespawn". L'émission sera également co-diffusée sur les chaînes personnelles des chroniqueurs. Pour les replays et une diffusion alternative, il faudra se rendre sur la chaîne YouTube de Julien Tellouck.

Toute l'ancienne équipe de Team G1 est-elle de retour ?

Oui, le noyau dur de l'équipe a répondu présent. Les spectateurs retrouveront avec plaisir Julien Tellouck, Marcus, Kayane, Anh Phan, Gen1us, Thomas Grellier, NewTiteuf et Shyvahna pour cette nouvelle aventure.