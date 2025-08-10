Une fuite massive, provenant d'une présentation interne d'AMD, lève le voile sur les plans de Sony pour la prochaine génération de PlayStation. Les informations dessinent le portrait d'une PS6 à la puissance graphique triplée par rapport à la PS5, mais proposée au même prix de lancement. Le géant japonais préparerait aussi le grand retour d'une véritable console portable. Cette nouvelle génération, attendue pour 2027 ou 2028, peut-elle vraiment tenir toutes ses promesses ?