Articles les plus consultés
Système d'exploitation culte au fond d'écran iconique, Windows XP revit dans votre navigateur web. Une simulation qui n'est toutefois pas complète.
Super acier, cryogénie, fusion nucléaire… La Chine dévoile CHSN01, un métal qui redéfinit les limites technologiques et annonce des avancées dans des domaines scientifiques stratégiques.
Le OnePlus 15, successeur du OnePlus 13, s'annonce comme un smartphone haut de gamme au design inédit et à la puissance accrue. Avec une batterie géante et un nouveau module photo, il rompt radicalement avec ses prédécesseurs.
Avec un terminal Linux natif pour Android, les développeurs vont pouvoir créer des applications directement sur mobile. Mieux encore, c'est la porte ouverte à l'exécution d'applications graphiques et même de jeux.
Le Tesla Roadster pourrait bientôt réinventer les performances automobiles grâce à une technologie d’aérodynamique active inspirée de la Formule 1 et de la NASA. Ce nouveau système promet une accélération 0-100 km/h inédite.
Articles les plus commentés
Tesla vient de valider l'attribution de 96 millions d'actions à Elon Musk pour une valeur de 29 milliards de dollars. Une façon de marquer sa confiance à l'homme d'affaires et à l'inciter à rester à la tête du constructeur.
Les États-Unis imposent un tarif de 100% sur la plupart des puces et semi-conducteurs importés. Seules les entreprises investissant massivement sur le sol américain échappent à cette taxe. Quelles conséquences pour l’industrie technologique, les consommateurs et la rivalité USA-Asie ?
Au tour de Bouygues Telecom d'être victime d'une cyberattaque. Elle entraîne la compromission de données personnelles de 6,4 millions de clients, dont des identifiants bancaires IBAN.
Pour se conformer à de nouvelles lois comme l'Online Safety Act britannique, Rockstar Games pourrait imposer une vérification d'âge stricte pour jouer à GTA Online. Une rumeur qui agite la communauté et pourrait exclure des millions de joueurs, notamment sur le futur GTA 6. S'agit-il de la fin d'une ère de liberté pour le jeu en ligne ?
Une fuite massive, provenant d'une présentation interne d'AMD, lève le voile sur les plans de Sony pour la prochaine génération de PlayStation. Les informations dessinent le portrait d'une PS6 à la puissance graphique triplée par rapport à la PS5, mais proposée au même prix de lancement. Le géant japonais préparerait aussi le grand retour d'une véritable console portable. Cette nouvelle génération, attendue pour 2027 ou 2028, peut-elle vraiment tenir toutes ses promesses ?
