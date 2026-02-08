Articles les plus consultés
Le déploiement d'HyperOS 3, la surcouche de Xiaomi basée sur Android 16, atteint sa phase finale avec 95 % du parc compatible déjà mis à jour. Le constructeur chinois a révélé la liste des derniers appareils, principalement des modèles d'entrée de gamme, qui recevront cette version. L'objectif est de finaliser cette transition avant fin février 2026 pour préparer l'arrivée d'HyperOS 3.1.
Microsoft confirme que les blocages au démarrage de Windows 11, affichant l'erreur "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME", sont dus à une réaction en chaîne. Une mise à jour de sécurité de décembre 2025 mal installée, suivie du patch de janvier 2026, a créé un état irrécupérable sur certains PC. Microsoft enquête mais n'a pas encore de solution pour les machines affectées.
NVIDIA vient de publier le pilote GeForce 582.28 WHQL. Loin d'apporter des gains de performance, cette mise à jour est cruciale : elle colmate plusieurs failles de sécurité à haute sévérité sur les cartes graphiques plus anciennes des séries 700, 900 et 10. Une installation indispensable pour les possesseurs de GPU Maxwell, Pascal et Volta afin de se protéger.
Le mécanisme de mise à jour de Notepad++ a été piraté pendant des mois par un groupe chinois. De nouvelles mesures de sécurité ont été déployées pour l'un des éditeurs de code les plus populaires.
De nombreux utilisateurs de YouTube font face à un message d'erreur "contenu indisponible" qui empêche la lecture des vidéos. Loin d'être un simple bug, il s'agit d'une nouvelle mesure délibérée de la plateforme pour contrer activement les bloqueurs de publicité sur les navigateurs comme Chrome et Firefox. Cette stratégie de blocage s'inscrit dans une guerre de fond pour préserver son modèle publicitaire
Articles les plus commentés
« Ce n'est pas un pays libre ». La sentence, cinglante, est signée Pavel Durov. Le fondateur de Telegram a réagi sans détour à la perquisition menée par la police française dans les bureaux parisiens du réseau social X, ravivant le débat sur la liberté d'expression à l'ère numérique.
Un jury fédéral a condamné Uber à verser 8,5 millions de dollars de dommages et intérêts à une victime d'agression sexuelle. Cette décision, bien qu'Uber prévoie de faire appel, pourrait servir de référence pour les milliers de cas similaires regroupés au niveau fédéral, posant la question cruciale de la responsabilité de la plateforme pour les actes de ses chauffeurs
Face à une chaîne d'approvisionnement mise à rude épreuve par l'appétit de l'IA, les plus grands noms de l'informatique personnelle se tournent vers une solution jusqu'ici inexplorée : les puces mémoire chinoises.
Avec ses nouveaux Moto G, Motorola propose cinq ans de patchs de sécurité mais aucune mise à jour d'Android. La marque exploite une faille dans la formulation d'un règlement européen, dont le mot « si » change toute l'interprétation. Une pratique qui pourrait créer un dangereux précédent pour les consommateurs et la durabilité des appareils.
L'atmosphère s'alourdit pour le réseau social d'Elon Musk sur le sol français. Une perquisition menée dans ses locaux parisiens marque une nouvelle étape dans l'enquête judiciaire qui vise le cœur de sa technologie : ses algorithmes.
