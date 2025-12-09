Google intensifie sa stratégie dans le e-commerce de la mode avec une mise à jour majeure de son application expérimentale, Doppl. La firme a annoncé l'intégration d'un flux de découverte permettant l'achat direct et entièrement composé de vidéos générées par une intelligence artificielle. Cette initiative vise à créer une expérience d'achat ultra-personnalisée, en analysant les préférences et interactions de l'utilisateur pour lui proposer des tenues pertinentes et disponibles à l'achat direct.

Comment fonctionne concrètement cet essayage virtuel ?

L'application Doppl permet aux utilisateurs de créer un avatar virtuel à partir d'une simple photo d'eux-mêmes. En téléchargeant ensuite des captures d'écran de tenues trouvées en ligne, l'IA génère une image ou une courte animation montrant l'utilisateur portant ces vêtements. La technologie vise à donner un aperçu réaliste du tombé et du mouvement du tissu.

Cependant, les premiers tests révèlent encore des imperfections notables. L'IA peine parfois à gérer certains détails, comme transformer un short en jean ou générer des pieds artificiels lorsque les chaussures ne sont pas visibles. De plus, des ajustements corporels non sollicités, comme un amincissement de la silhouette sur des selfies miroir, ont été observés, soulevant des questions sur les biais de l'algorithme.

Quelle est la stratégie de Google face à la concurrence ?

L'introduction de ce flux de découverte s'inscrit dans une logique de concurrence frontale avec des plateformes comme TikTok et Instagram, qui ont popularisé le social commerce via des vidéos courtes. Mais Google prend un virage radical : au lieu de s'appuyer sur des influenceurs humains, l'entreprise mise sur du contenu 100% synthétique.

Cette approche offre des avantages économiques évidents, en éliminant les coûts liés aux créateurs de contenu et à la production. Elle permet également une scalabilité quasi infinie, l'IA pouvant générer un flux ininterrompu de recommandations adaptées à chaque profil. Google parie sur le fait que les utilisateurs, déjà habitués aux flux visuels, accepteront ce nouveau format pour leurs achats.

Quels sont les défis et les implications pour l'avenir du e-commerce ?

Si l'idée est prometteuse, elle fait face à plusieurs défis. La question de l'authenticité est centrale : les consommateurs feront-ils confiance à des visuels entièrement générés par machine plutôt qu'à des recommandations humaines ? La précision de la représentation des vêtements sur différents types de corps reste également un enjeu technique majeur pour éviter les déceptions à la livraison.

D'autres géants de la tech explorent des voies similaires, comme Meta avec son flux « Vibes » ou OpenAI avec sa plateforme Sora, signalant une tendance de fond vers les vidéos synthétiques. Le succès de Doppl pourrait ainsi redéfinir la manière dont les marques présentent leurs produits et dont les tendances de mode émergent. L'application est pour l'instant disponible aux États-Unis pour les utilisateurs de plus de 18 ans sur iOS et Android.