Cela fait quelques années que Google en a fini avec le tout gratuit au niveau de ses différents services. La marque de Mountain View cherche désormais à rediriger un maximum d'utilisateurs vers ses formules payantes, qu'il s'agisse de Google One qui propose une enveloppe de stockage en ligne et l'accès aux services premium de ses outils, ou vers Google Workspace pour les professionnels.

Après avoir mis fin au stockage illimité sur Google Photos et retiré certains outils de retouche de l'offre gratuite, Google s'est attaqué à divers services pour en retirer des options ou fonctionnalités clés.

Google revient sur la limite de Drive

La dernière en date concernait Google Drive, le service de stockage de Google qui ne proposait jusqu'ici qu'une limite : celle du volume de stockage lié à l'offre gratuite (15 Go) ou celle liée à la formule Google One payante souscrite par l'utilisateur. Mais Google a tenté d'imposer une deuxième limite : celle du nombre de fichiers. Ainsi, que l'on dispose de 15 Go gratuitement ou 200 Go payants via un abonnement, Google comptait limiter le nombre de fichiers stockés sur Drive à 5 millions.

5 Millions de fichiers, cela peut paraitre énorme, mais dans les faits, nombre d'utilisateurs utilisent Drive pour stocker des transcriptions ou fichiers texte liés à des emails, ou échanges... Certains stockent quantité de fichiers ne pesant que quelques ko, notamment des listings qui visent à être partagés avec partenaires et clients.

Les utilisateurs obtiennent gain de cause

Google n'avait pas officialisé ce changement de politique et beaucoup ont cru à un bug. Face à la gronde, le GAFAM avait annoncé qu'il s'agissait d'une mise à jour visant à proposer plus de stabilité et à améliorer les performances globales du service...

Finalement, Google est plus largement revenu sur ses positions après une levée de boucliers et a annoncé annuler le changement opéré : plus aucune limite de nombre de fichiers n'est à l'oeuvre sur Google Drive.

On imagine comment les entreprises qui reposent énormément sur Workspace (et de façon payante) ont accueilli la nouvelle du bridage... Difficile de justifier de payer 10 To de stockage pour se voir limité dans le nombre de fichiers stockés en ligne...

Google abandonne donc, et réfléchit désormais à une autre solution permettant de "garantir une expérience formidable pour tous".