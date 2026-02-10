Une vague de contestation interne secoue Google. Plus d'un millier de salariés ont publiquement interpellé leur direction à travers une lettre ouverte au ton virulent. Au cœur de leurs préoccupations, les contrats liant le groupe aux agences fédérales américaines de l'immigration, l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) et le CBP (Customs and Border Protection).

Quelle est la nature des reproches adressés ?

Les signataires se disent horrifiés par la participation de Google à ce qu'ils qualifient de " campagne de surveillance, de violence et de répression ". La lettre cite l'utilisation de Google Cloud pour renforcer la surveillance du CBP.

Google Cloud est en outre également exploité pour le système ImmigrationOS de Palantir, un outil clé utilisé par l'ICE, tandis que les employés soulignent que l'IA générative de l'entreprise est mise à contribution par le CBP.

Ils rappellent par ailleurs que le Google Play Store a bloqué les applications de suivi de l'ICE.

Quelles sont les revendications des employés de Google ?

La lettre formule plusieurs exigences. Les employés demandent que la direction reconnaisse les dangers posés par l'ICE, y compris pour ses propres travailleurs. Ils réclament la divulgation complète de tous les contrats et collaborations avec le CBP et l'ICE, ainsi que le désinvestissement total de ces partenariats.

Ils exigent la mise en place de mesures de protection concrètes pour les salariés, comme des politiques de télétravail flexibles et un soutien en matière d'immigration.

La tenue d'une session de questions-réponses interne d'urgence sur les contrats militaires et avec le département de la Sécurité intérieure des États-Unis fait aussi partie des requêtes.

Un mouvement de contestation qui n'est pas un cas isolé

Quelques semaines auparavant, ce sont des employés d'Amazon, Microsoft ou encore Meta qui avaient cosigné une lettre similaire, appelant à l'arrêt du soutien technologique à la répression de l'immigration.

Dans la tourmente après les révélations sur ses contrats avec la police américaine de l'immigration, le groupe français Capgemini a mis en vente sa fililale impliquée (Capgemini Government Solutions).

En 2018, la pression de milliers de salariés de Google avait contraint l'entreprise à abandonner le Projet Maven, un contrat avec le Pentagone dans le but d'utiliser l'IA pour analyser des images de drones militaires.