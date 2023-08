Avec l'ambition affichée d'aider les utilisateurs à garder le contrôle de leurs données personnelles et de leur vie privée en ligne, le moteur de recherche Google avait introduit l'année dernière un outil Results about you.

Via l'application Google sur mobile ou autre moyen d'accès au célèbre moteur de recherche, cet outil proposé aux États-Unis est disponible depuis la photo de profil et du compte Google. Il facilite la demande de suppression des résultats de recherche contenant des informations telles que le numéro de téléphone, l'adresse postale ou e-mail.

Comme évoqué à l'époque, Google a modernisé son outil et l'améliore avec la possibilité de recevoir des alertes si de nouveaux résultats de recherche avec des informations personnelles identifiables font leur apparition.

Toujours aux États-Unis pour le moment

" Nous déployons un nouveau tableau de bord qui vous indiquera si des résultats web contenant vos coordonnées figurent dans les résultats du moteur de recherche. Les utilisateurs peuvent ensuite demander à Google de supprimer ces résultats rapidement, directement dans l'outil ", indique Google.

" Afin d'offrir plus de sérénité, nous avertirons également les utilisateurs quand de nouveaux résultats web contenant leurs coordonnées apparaissent dans le moteur de recherche. "

Pour autant, l'outil amélioré demeure d'abord disponible aux États-Unis et en anglais. Google assure travailler pour le proposer prochainement dans d'autres pays et dans davantage de langues.

Un déréférencement, pas une suppression

Il faut en tout cas garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'effacer du Web les informations concernées, mais de les retirer du moteur de recherche Google et de ses résultats.