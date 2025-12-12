La tension monte entre la Commission européenne et le géant de la tech. Au cœur des débats : le Play Store, la boutique d'applications d'Android, que Bruxelles juge non conforme aux nouvelles règles de concurrence. Malgré des ajustements récents, l'entreprise n'a pas réussi à convaincre les régulateurs et s'expose désormais à une sanction qui pourrait s'avérer historique, accentuant les frictions transatlantiques sur la régulation numérique.

Pourquoi le Play Store est-il dans le viseur de l'UE ?

L'enquête de la Commission européenne, lancée en mars, se concentre sur deux points principaux qui violent l'esprit du nouveau règlement sur les marchés numériques, le fameux DMA. Le premier grief concerne les restrictions techniques qui empêchent les développeurs d'applications d'orienter librement les utilisateurs vers des offres alternatives, souvent moins chères, en dehors de l'écosystème de Google. Cette pratique est perçue comme un obstacle majeur à une concurrence saine.

La seconde critique porte sur les frais de service prélevés par la firme. Bruxelles considère la commission jugée excessive que Google impose pour l'acquisition initiale d'un client via sa plateforme. Bien que des modifications aient été annoncées en août, les autorités européennes les ont rapidement qualifiées d'insuffisantes, estimant qu'elles ne résolvent pas le fond du problème et maintiennent une position dominante abusive.

Pourquoi Apple est-il devenu la référence pour Bruxelles ?

De manière assez ironique, le point de comparaison utilisé par la Commission est désormais l'App Store d'Apple. Le constructeur, pourtant très critique envers le DMA, a été contraint de revoir entièrement sa copie après avoir écopé d'une amende de 500 millions d'euros au printemps pour des pratiques similaires. Cette sanction, bien que contestée par Apple, a forcé l'entreprise à réformer en profondeur sa boutique.

Les régulateurs estiment maintenant que les nouvelles règles mises en place par Apple sont conformes aux exigences du DMA. Ces changements, qui offrent plus de flexibilité aux développeurs pour communiquer sur les options d'achat externes, pourraient donc devenir la norme à suivre pour l'ensemble du secteur. Bruxelles envoie ainsi un signal clair : le modèle d'Apple est désormais le benchmark, et Google doit s'y plier.

Quelle est la défense de Google et que risque vraiment l'entreprise ?

Face à la menace, Google affirme continuer de collaborer avec Bruxelles mais exprime de vives inquiétudes. L'entreprise avance le traditionnel argument de la sécurité, expliquant que des contraintes supplémentaires pourraient exposer les utilisateurs d'Android à davantage de risques de malwares, d'arnaques et de vols de données. Un argumentaire qui, historiquement, a rarement convaincu les autorités de la concurrence.

L'entreprise a encore la possibilité de proposer des modifications plus substantielles pour éviter la sanction. Cependant, si aucun accord n'est trouvé, une lourde amende pourrait être prononcée dès le premier trimestre 2026. En vertu du DMA, les sanctions peuvent atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise, ce qui représenterait une somme colossale pour sa maison mère, Alphabet.